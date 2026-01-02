Què sabem de la tragèdia a Suïssa per Cap d'Any? Un espectacle amb bengales, el possible origen del foc

La primera tragèdia de l'any no ha trigat a arribar. Aquest dijous, vora les 1:30 hores de la matinada, es va alertar de l'incendi que va encendre el bar Le Constellation, a Crans-Montana, Suïssa, el qual ha deixat ja 40 morts i 115 ferits, dels quals la majoria es troba en estat molt greu, segons ha explicat la Policia Cantonal de Valais.
El bar, un dels més famosos de la zona, és conegut per grans celebracions, en aquest cas se celebrava la nit de Cap d'Any. Davant del caos que es va viure durant les primeres hores van sorgir tota mena d'hipòtesis, però les autoritats ja han descartat algunes com que l'inici del foc va ser per una explosió o de si es tractava d'un atemptat terrorista.
Els testimonis assenyales les bengales com a objecte incendiari
El local incendiat consta d'un bar a la planta principal i disposa d'un subsol que s'utilitza com a discoteca, on justament es van iniciar les flames, segons han exposat alguns testimonis. Concretament, les bengales amb les quals es presenten les botelles d'alcohol poden ser l'objecte que va iniciar el foc. Unes dones franceses han explicat a la televisió francesa BFMTV que un dels cambrers sostenia una companya a les espatlles que duia ampolles amb "espelmes d'aniversari", les quals van fregar el sostre i "en qüestió de segons tot estava en flames". "Tot era de fusta", han detallat al mitjà.
Ensorrament del sostre
Les flames es van escampar ràpidament pel sostre i va fer que s'ensorrés, fet que va dificultar la fugida de la discoteca, i del bar que s'hi trobava a sobre. Una de les víctimes que va aconseguir escapar assegura que va beure ampolles de xampany i bengales i que de sobte va ser un "caos total". Tot i les declaracions d'alguns testimonis, les autoritats suïsses han evitat especular i no han confirmat quin ha estat el focus de l'incendi, el que si han assegurat és que el local complia amb totes les mesures de seguretat.
Cap català entre les víctimes
Per ara no hi ha dades oficials sobre la identitat dels ferits i morts de l'incident, però asseguren que el gran gruix de les víctimes són joves, algunes estrangeres i també hi ha menors. Tot i això, des del ministeri espanyol d'assumptes exteriors ha informat que no hi ha constància de víctimes espanyoles. Les víctimes van ser transportades a hospitals com el de Zúric, Berna, Lausana i Rennaz, i l'hospital de Valais va quedar desbordat en quedar tots els llits de cures intensives ocupats.
El local ha quedat afectat per les greus flames i s'ha pogut veure com hi havia billar, sofàs, una taula de punxadiscos i tot era decorat amb estil rústic. En un dels vídeos promocionals que s'han viralitzat del bar-discoteca es pot veure com fan gala de les ampolles de xampany que ofereixen i com aquestes van acompanyades de bengales.