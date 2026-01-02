Òmnium crida a defensar l'escola en català com a propòsit d'any nou de les institucions i partits

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha exigit a institucions i partits que tornin a defensar l'escola en català el 2026. En el missatge institucional d'any nou adreçat als socis, ha argumentat que la societat civil ja està defensant la immersió lingüística com a "columna vertebral de la nació", però ha advertit que cal que s'hi sumi l'esfera política. "Hi ha reptes que no poden esperar", ha reblat.
Antich també ha demanat "responsabilitat i autoestima" perquè el catalanisme polític torni a ser "hegemònic". "Catalunya sempre ha avançat quan ha identificat els grans consensos que fixen el rumb", ha assegurat, alhora que ha alertat que "l'Espanya més anticatalanista es rearma".
En el missatge institucional, ha insistit que el catalanisme polític ha estat el "corrent vertebrador" de la societat catalana, el seu "carril central, brúixola i motor de progrés", i ha remarcat que, en aquest sentit, la "construcció nacional" demana treballar precisament per una Catalunya "rica, justa i plena". A parer seu, Catalunya necessita una economia "emprenedora i forta" i amb "l'ambició del progrés social". En síntesi, l'entitat cultural aspira a un país "normal" que disposi de les eines d'un estat per fer front als seus reptes.
Antich demana al catalanisme que no caigui en el catastrofisme el 2026
A més, Antich ha encoratjat Catalunya a tenir "confiança i seguretat" i ha recordat que el país no ha caigut "mai" en la "temptació del catastrofisme". És en aquesta línia que, malgrat que "l'Espanya més anticatalanista es rearmi", el president d’Òmnium ha demanat "no distreure's ni perdre el nord".
"En l'Europa contemporània, Catalunya aporta un model propi de societat", bastida a partir de la diversitat d'orígens, però "integradora i inclusiva", i amb la llengua com a instrument de cohesió social. Per tot això, Antich ha conclòs que l'entitat continuarà "treballant de valent" i apostant per un model en el qual la defensa de la llengua representi també "la defensa del país".
El discurs d'any nou del president d'Òmnium, Xavier Antich by Naciodigital