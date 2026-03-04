Els EUA incrementen la pressió a l'Iran sense l'ajuda d'Espanya i a l'espera de concretar les amenaces econòmiques

Els Estats Units ja ha enviat 50.000 soldats, 200 caces i dos portaavions a l'Iran des de l'inici de l'operació Fúria èpica, segons ha informat el cap del comandament central de l'exèrcit, Brad Cooper, en un vídeo publicat aquest dimecres. El gruix dels atacs de les últimes hores, però, han estat a càrrec d'Israel, que s'ha centrat en un complex nuclear "secret" a prop de Teheran i en bombardejos al Líban, on ha provocat com a mínim quatre morts en un edifici residencial.
Tot plegat, sense la col·laboració d'Espanya, que no cedeix les dues bases militars de Rota i Morón; però tampoc del Regne Unit, que també ha rebut crítiques de Donald Trump per no deixar-li fer servir l'arxipèlag de Chagos, a l'Índic, per a l'ofensiva contra l'Iran. El malestar del cap de la Casa Blanca, però, se centra en el govern de Pedro Sánchez i ha amenaçat de tallar tot el comerç perquè, segons assegura, és "un aliat terrible".
Trump ha parlat d'embargaments i ha dit que, si vol, pot fer servir les bases militars a la península Ibèrica, tot i que no ha concretat com ho faria. Mentrestant, la Moncloa ha refermat el respecte al dret internacional davant la guerra i l’aposta per la desescalada de la violència i la defensa d’una solució diplomàtica al conflicte. “Ni el govern ni la societat donen suport al règim repressor iranià, però la violència no es combat amb violència”, ha proclamat el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha demanat a la Unió Europea que actuï de la mateixa manera.
Al seu torn, Brussel·les ha assegurat que defensarà els interessos comercials dels estats membre, tot i que sense esmentar Espanya explícitament. La Comissió Europea ha confiat que els EUA compleixin els "compromisos assumits" en l'acord comercial bilateral que van signar a l'estiu per apaivagar la guerra aranzelària.
El govern espanyol planta cara a Trump
El govern espanyol ha sortit al pas de les amenaces de Trump i ha dit que si l'administració nord-americana vol "revisar" els acords comercials ho haurà de fer "respectant l'autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional i els acords bilaterals entre la Unió Europea i els Estats Units". Fonts de la Moncloa han assegurat que Espanya "compta amb els recursos necessaris per contenir possibles impactes, ajudar els sectors afectats i diversificar les cadenes de subministrament".
De tota manera, insisteixen que la voluntat del govern espanyol és "treballar pel lliure comerç i la cooperació econòmica entre països" des del respecte mutu i el compliment de la legalitat internacional. "La ciutadania demana i mereix prosperitat, no més problemes", reblen les mateixes fonts.
Illa alerta que Catalunya no és "amiga de rebre coaccions"
Salvador Illa ha dit que Catalunya no és "amiga de rebre coaccions" i s'ha compromès a defensar els interessos de la indústria catalana. En el marc de la recepció oficial de congressistes del Mobile World Congress (MWC), el president de la Generalitat ha assegurat que el seu Govern té "les idees clares" i vol "comerciar amb tothom", alhora que ha fet una crida a la "desescalada" i a "resoldre les coses d'acord amb les normes internacionals". Illa s'ha compromès a defensar els interessos de Catalunya.