Les dones continuen sent les principals responsables de les cures de la gent gran

El 88% dels treballadors de l'atenció a les persones grans amb dependència són dones. Així ho assenyala el baròmetre de paritat de gènere de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que també apunta que les dones ocupen només el 41,03% de les direccions generals. Aquestes són les principals conclusions de l’informe, que ha presentat aquest dimarts la presidenta de l’entitat, Cinta Pascual. La responsable de la patronal del sector ha qualificat de “trist” que menys de la meitat de les directives siguin del sexe femení. Tenint en compte, tal com ha apuntat, que el 84,62% dirigeixen els centres. D’altra banda, Pascual ha alertat que falta personal en aquesta professió i no considera que sigui per les condicions laborals.
La presidenta de l’ACRA ha subratllat que aquest àmbit professional de les cures “és de dones” i així ho ha estat “tota la vida”. El baròmetre sobre paritat mostra uns resultats semblants als de l’any passat (86,5% d’empleades i el 41% a la direcció general d’un centre), però Pascual ha posat en relleu que hi hagi pràcticament un 85% siguin elles les encarregades de dirigir un geriàtric i un 41,03% ostentin càrrecs en la direcció general. En el cas d’estar al capdavant d’una àrea o departament, el percentatge s’enfila fins al 46,03%, mentre que en la coordinació d’equips arriba fins al 64,10%.
Pascual ha assenyalat com una possibilitat aquesta diferència de més de 40 punts en les directives a una manca “d’empoderament de la dona”. A la vegada, també ha indicat “el patriarcat” que s’arrossega de “molts anys”. Ha admès que la situació “s’ha de canviar”, per arribar a “no ser únicament cuidadores d'elles”, ha reblat Pascual.
La responsable de l’entitat ha recordat que al voltant del 70% de les usuàries també són gent gran del gènere femení. A més, ha apuntat que quan un home necessita cures “pràcticament el 100%” les fan dones, mentre que en cas contrari no es replica. “És un tema històric”, ha apuntat i alhora “possiblement el patriarcat”.
“Necessitem quotes”
La presidenta de l’ACRA ha reconegut que es “necessiten quotes”. Malgrat que ha admès que “sempre ha estat en contra” ha recalcat que “la quota ajuda. És així de trist”. Pascual ha dit que “una dona ha de treballar molt per estar on ha d’estar” i ha insistit que considera que si ocupa un càrrec és “perquè ho fa bé”.