Les dones cobren menys complements, tot i la disminució de la bretxa salarial a Catalunya

La UGT ha exigit “no relaxar” les polítiques d’igualtat tot i el descens de la bretxa salarial de gènere en les últimes dades actualitzades aquest dijous. La diferència de sous entre dones i homes va caure tres punts fins a representar el 16,75% el 2023, el descens més pronunciat com a mínim dels últims 15 anys, una caiguda que han qualificat de “bona notícia”. El sindicat ha atribuït el descens a la revalorització de l’SMI, l’actualització dels salaris mitjançant convenis col·lectius i l’impacte de la reforma laboral amb l’auge dels contractes indefinits. Tenint en compte que la bretxa s’amplia al 31,66% si es tenen en compte els plusos, el sindicat ha proposat reconèixer complements per tasques emocionals complicades i més permisos.
“Anem per bon camí, però no ens hem de relaxar”, ha avisat Ivette Barrachina Hidalgo, secretària d’Igualtat i LGTBIQA+ de la UGT de Catalunya en una roda de premsa aquest divendres en la qual ha recordat que qualsevol disrupció com ara la pandèmia de covid pot fer que la diferència entre els sous de les dones i els homes torni a pujar. El sindicat ha reclamat a l’administració més esforç amb polítiques de corresponsabilitat i permisos que “facin que les dades continuïn baixant”.
Càstig per a ser mares
El que no ha disminuït és el pes de les tasques de cura, que continua recaient majoritàriament sobre les dones que estan “menys disponibles” per a treballar. “Les dones tenim més contractes parcials i temporals per poder fer-nos càrrec de les tasques de la llar. No existeix la corresponsabilitat real”, ha dit Barrachina. A més, la taxa d’ocupació de les dones baixa del 78% al 71,50% quan les dones tenen fills mentre que en el cas dels homes s'incrementa del 79,8% fins al 88,2% quan són pares. D'altra banda, un 85,9% de les excedències per cura de fills les van demanar les dones.“Hem d’intentar propiciar que no es castigui les dones per ser mares i per intentar tenir una família”, ha subratllat la sindicalista.
La bretxa en els complements s'eleva al 31,66%
Un dels principals factors que contribueix a la diferència salarial entre homes i dones són els complements. Si es tenen en compte aquests plusos, la bretxa es va elevar fins al 31,66%, el doble que la del salari base. Segons les dades del 2023, les dones van cobrar de mitjana 492,60 euros al mes en complements salarials mentre que per aquest mateix concepte els homes van percebre 720,30 euros. Si s’afegeixen els complements salarials i altres extres, la bretxa total mensual s’elevaria fins al 19,65%.
Per a contrarestar aquesta tendència, UGT ha reclamat més reconeixement salarial per les tasques feminitzades i ha posat com a exemple “complements per a tasques emocionals complicades” com ara persones que treballen amb pacients a punt de perdre la vida. Pel sindicat, les dades es podrien millorar a través de la reducció de la jornada laboral, política que va posar sobre la taula el govern espanyol, però que no es va arribar a votar al Congrés dels Diputats. A més, han apuntat que aquests permisos no només afecten en la feina actual sinó en les pensions futures.
Aprofitar els plans d'igualtat a tot arreu
L'organització també insisteix a continuar incrementant el Salari Mínim Interprofessional, que veuen com la “gran eina" que ha propiciat la reducció de la bretxa salarial de gènere, ja que “les dones encara ocupen els llocs de feina menys remunerats”. A més, també es concentren majoritàriament en pocs sectors econòmics, empeses pels “estereotips i l’assignació de rols de gènere a la formació”. Així, més del 80% de les dones estan ocupades en quatre àmbits com ara la sanitat els serveis socials, administració i comptabilitat. En canvi, els homes presenten molta més diversificació ocupacional, fet que també es reflecteix en el sou.
La UGT ha demanat aprofitar els plans d’igualtat, una “eina molt potent” per a reduir les diferències salarials i que estan “donant els seus fruits”. Tot i això, han demanat que s'apliquin de forma real a totes les empreses, també les més petites. A banda, també han lamentat les “traves” que posen les companyies a l’hora de reclamar auditories completes de retribucions, un document que permet detectar les diferències salarials i corregir-les.
Barcelona i Tarragona, demarcacions amb més bretxa
Precisament, en aquesta edició de l’informe el sindicat ha inclòs dades territorialitzades. La diferència entre el sou de les dones i els homes s’agreuja més a Barcelona i a Tarragona, mentre que es modera més a Girona i especialment a Lleida. Segons dades de l’Observatori del Treball i el Model Productiu, la bretxa salarial a les comarques de Barcelona va ser del 20,39%, a les de Tarragona del 20,78%, a les de Girona del 17,34% i a les de Lleida del 14,75%.
Un problema "greu" amb les dades
D’altra banda, el sindicat ha lamentat que hi ha un “problema molt greu amb les dades” de la bretxa salarial perquè no estan prou actualitzades i ho ha comparat amb altres indicadors com ara l’índex de preus al consum que té actualitzacions periòdiques i mensuals. “Les dades són del 2023 i no és perquè no hàgim fet la feina sinó perquè ens donen les dades a anys vista. Si volem fer polítiques adequades necessitem dades actuals”, ha dit Barrachina.