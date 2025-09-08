La reducció de la jornada laboral, liquidada: Junts comunica que hi votarà en contra

La reducció de la jornada laboral no tirarà endavant aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Junts ha comunicat aquest dilluns a la tarda, en una reunió amb el Ministeri de Treball que comanda Yolanda Díaz, que no retiraran l'esmena a la totalitat presentada a finals de juny i que tombaran la iniciativa estrella de la vicepresidenta del govern espanyol. Els contactes de les últimes hores -que Díaz assegura haver mantingut directament amb Carles Puigdemont- no han servit per aplanar el terreny, de manera que dimecres la reducció de jornada naufragarà al Congrés dels Diputats. La líder de Sumar ja ha insistit que, si cal, la tornarà a presentar al llarg de les properes setmanes.
La carpeta de la iniciativa estrella de Díaz estava encallada des de feia mesos. Quan Junts va anunciar que plantejaria una esmena a la totalitat, la principal queixa del grup que comanda Míriam Nogueras és que no s'havia iniciat amb els actors econòmics catalans, i que només s'havia abordat amb els grans sindicats estatals. En la reunió de la permanent celebrada dimarts passat a Brussel·les es va parlar de la qüestió, i ja va quedar clar que es mantindria l'esmena a la totalitat. Fonts consultades per Nació insistien en aquell moment que no hi havia cap negociació oberta en ferm, malgrat que Sumar ho donava per fet. Finalment, però, qualsevol contacte ha acabat fracassant.
Fins al punt que, aquest mateix matí, el PSOE ja es posava la bena abans que la ferida i destacava -així ho feia la seva portaveu, Montse Mínguez- que un naufragi de la reducció de la jornada laboral -la proposta és que sigui de 37,5 hores setmanals- suposés una derrota per al govern espanyol. Mínguez remarcava, en aquest sentit, que qui s'hauria d'explicar no és l'executiu, sinó els partits que tombaran la mesura. En contra de la reducció també hi ha el PP i Vox, que han plantejat esmenes a la totalitat. El context actual entre Junts i el PSOE -que mai ha defensat de manera entusiasta la iniciativa de Sumar- tampoc ha ajudat: Puigdemont s'inclina, per ara, per distanciar-se de la Moncloa.
La confiança entre el líder a l'exili i Pedro Sánchez està corcada des que va arrencar l'any, i els últims esdeveniments no han ajudat. L'última reunió de la taula de diàleg internacional amb els socialistes només va servir per constatar que no s'estava avançant en el compliment dels acords subscrits el novembre del 2023. Sánchez necessita Junts per disposar de pressupostos, tot i que no només necessita l'independentisme, sinó també Podem, que tampoc té cap simpatia cap al govern espanyol. Més enllà dels motius polítics, però, Junts insisteix que hi ha un component ideològic que els impedeix fer costat a la reducció de jornada. "Som gent responsable", sostenen a la permanent del partit.