El Govern es reuneix amb els grups parlamentaris a Palau per explicar-los el nou finançament

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 17:54

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, s'han reunit amb els representants dels grups parlamentaris per exposar-los els detalls del nou model de finançament. La reunió, al Palau de la Generalitat, ha començat passades les 5 de la tarda. Concretament, hi han assistit Ferran Pedret i Jordi Riba, del PSC; Salvador Vergés i Antoni Castellà, de Junts; Josep Maria Jové i Ester Capella, d'ERC; Jéssica Albiach i David Cid, dels Comuns; i Pilar Castillejo, de la CUP. En canvi, el PP, Vox i Aliança no han participat en la trobada, encara que el Govern sí que els ha convidat. Després de la trobada amb els grups parlamentaris, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de Dalmau i Romero, es reunirà amb agents econòmics i socials per explicar-los l'acord.

