El Parlament ha constatat una setmana més que continuen les discrepàncies entre el Govern i ERC pels pressupostos. En la sessió de control d'aquest dimecres, el president Salvador Illa ha fet un "balanç positiu" del compliment dels acords amb els republicans sense fer referència a la qüestió de l'IRPF. Ara bé, ERC manté la negativa a negociar els comptes fins que no es desencalli la qüestió del tribut i ha acusat el PSC d'estar "submís" als interessos electorals del PSOE. Cal recordar que, si no hi ha acord perquè ERC retiri l'esmena a la totalitat abans del 20 de març, els pressupostos moriran abans d'arribar a votació al ple.
Illa ha assegurat que se sent "orgullós" dels acords assolits amb ERC i ha considerat que complir-los "és una manera de defensar la democràcia i les institucions". En aquest sentit, ha reivindicat que van aconseguir la reforma del finançament autonòmic i que ho farà amb la resta dels pendents, els fàcils i els no tan fàcils. Per altra banda, el president de la Generalitat ha dit que no pressiona ERC, però també ha dit que no demana res que ell no hagi fet. Illa es refereix al fet que el PSC va aprovar els pressupostos del Govern de Pere Aragonès després que els republicans trenquessin amb Junts. "Calen pressupostos i mantinc la mà estesa a ERC", ha dit Illa.
Per la part dels republicans, el president del grup parlamentari Josep Maria Jové ha recordat a Illa que és president gràcies a un acord amb un partit independentista i que calen "acords tangibles" en sobirania. "Han de complir amb tot, no només amb allò que no els incomoda", ha dit Jové, en referència a la qüestió de l'IRPF que Illa no ha mencionat. El dirigent republicà ha demanat al Govern que "no pressioni" amb el calendari perquè "aquesta no és la via per complir" mentre que ha insistit que quan s'ha reclamat la recaptació de l'IRPF "tot s'ha agitat". Per Jové, s'ha evidenciat que el PSC manté la "submissió" al PSOE i als seus interessos electorals.
Junts i Illa acorden una cimera de partits
Per la part de Junts, la presidenta del grup parlamentari Mònica Sales ha demanat a Illa que convoqui una cimera amb els grups parlamentaris per acordar mesures urgents a causa de la guerra al Pròxim Orient. El president de la Generalitat ha acceptat la proposta i ha dit que intentarà que la convocatòria es faci aquesta mateixa setmana. A la trobada amb el Govern, Junts presentarà un pla de xoc contra els efectes de la guerra amb rebaixes d'impostos i suport directe als sectors afectats. Illa ha dit estar obert a escoltar totes les propostes i ha desitjat que Catalunya transmeti un missatge d'unitat entorn de la resposta a la guerra.
El PP treu la motoserra de Milei
Des del PP, Alejandro Fernández ha tret la motoserra de Javier Milei a passejar. El president del grup parlamentari popular ha carregat contra el pressupost i especialment contra els diners que es destinen a TV3 i en publicitat institucional. Davant el "malbaratament" socialista, Fernández ha proposat treure la motoserra del president argentí davant un Govern que considera "peronista". Illa ha demanat "rigor i serietat" als populars i ha demanat al líder del PP a Catalunya que deixi clar si està en la línia d'Isabel Díaz Ayuso pel que fa al suport a Donald Trump. Un dia més, el president de la Generalitat ha instat Fernández a defensar l'oficialitat del català a Europa.
Els Comuns demanen desplegar l'atenció a l'ictus
Per la part dels Comuns, que ja tenen tancat un acord amb el Govern pels pressupostos, Jéssica Albiach ha centrat la seva intervenció en el desplegament de l'atenció a l'ictus. "No pot dependre d'on es viu, no pot ser que hi hagi catalans de primera i de segona", ha dit la presidenta parlamentària de la formació, que ha demanat que el servei d'atenció als ictus 24/7 arribi a l'Hospital de Tarragona. Illa ha reivindicat el programa d'atenció a l'ictus, ha dit que és dels millors d'Europa i s'ha compromès amb els Comuns a garantir el desplegament d'aquest servei arreu del territori.
La CUP carrega contra l'acord d'educació
Per últim, la CUP ha carregat contra l'acord del Govern en matèria d'educació. Pilar Castillejo ha recordat que part de l'acord no ha comptat amb el sindicat majoritari USTEC i ha acusat Illa de fer una "maniobra política" aconseguint el suport dels "sindicats amics". Al president de la Generalitat no li ha agradat aquesta acusació a CCOO i UGT, a qui ha defensat dient que "fan la seva feina" però que no tenen cap complicitat especial amb el seu executiu. Sobre l'acord en educació, Illa ha considerat que és "històric" i que manté la mà estesa a qui s'hi vulgui incorporar: "És un esforç de molts diners i passem d'estar a la cua a estar-ho al capdavant en matèria retributiva", ha defensat.