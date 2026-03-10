La Moncloa pren partit en el pols obert a la UE: «L'alternativa a l'ordre internacional és el desordre»

El govern espanyol ha refermat el seu “No a la guerra” i ha respost a les declaracions de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va dir, en ple bombardeig dels Estats Units i Israel sobre l'Iran, va dir que Europa no podia ser la guardiana del vell ordre. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat que l’executiu espanyol està al costat de l’ordre internacional: “L’alternativa és el desordre, no hi ha oposició entre l’antic ordre i un suposat nou ordre. S’ha d’optar: el dret o la força, o la pau o l’ús de la guerra”, ha dit.
El ministre ha assenyalat que l'executiu s'identifica amb el president del Consell Europeu, António Costa, que ha defensat la legalitat internacional: "Defensem el dret internacional, la desescalada i el retorn a la taula de negociacions”, ha dit el ministre, que ha recordat la decisió de tancar l’ambaixada a Teheran. Ha informat que avui hi haurà ja 6.000 espanyols evacuats de la regió en flames, amb l’objectiu de repatriar tots els espanyols que vulguin tornar: “No deixarem ningú enrere”. Sobre les paraules de Donald Trump, que ahir va assegurar que la guerra "s'estava acabant", Albares ha dit que aquest dimarts els Estats Units i Israel estan bombardejant amb igual intensitat, i l'Iran llança drons i míssils ho fa amb igual intensitat".
Albares ha defensat “la sobirania i la integritat territorial” del Líban, amenaçat d’una invasió terrestre israeliana, que ha considerat que seria “un greu error”. Ha condemnat els atacs d’Israel al Líban i de Hezbol·là contra Israel i els ha reclamat que se sotmetin a la legalitat internacional. Ha anunciat l’enviament d’una ajuda humanitària de 9 milions d’euros per al Líban, on Espanya hi té establerts 700 soldats sota bandera de les Nacions Unides.
José Manuel Albares no ha volgut opinar sobre el “comentari” del senador nord-americà Lindsay Graham, qui ha demanat a Donald Trump que retiri les bases dels Estats Units a Espanya. “No hi ha cap indicació de les autoritats nord-americans en aquest sentit. Aquest és un comentari entre molts”, ha expressat el ministre d’Afers Exteriors.
Ronda de contactes amb partits, sindicats i patronals
L’executiu ha anunciat que porta temps treballant en un pla de resposta integral a la crisi. Aquesta setmana iniciarà una ronda de contactes amb tots els grups polítics, sindicats i patronals per posar en marxa una resposta calibrada i eficaç, amb mesures conjunturals per protegir els ciutadans i el teixit productiu, i d’altres d’estructurals per enfortir la transició climàtica i l’autonomia estratègica.
La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat sobre l’impacte de la guerra a l’economia espanyola, recordant que el bloqueig d’Ormuz només afecta un 2% de la importació del gas i un 5% en el cas del petroli. Aagesen ha fet una defensa de la necessitat de reforçar la transició ecològica i energètica, i ha presentat el primer pla d’acció per a la gestió sostenible en matèries primeres amb l’horitzó 2030.