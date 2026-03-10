Xavier Trias assegura que Joan Laporta és «una mica trumpista»

Dures declaracions de Xavier Trias sobre Joan Laporta. L'exalcalde de Barcelona ha assegurat que el president del Barça "és una mica trumpista". En una tertúlia al Cafè d'idees de La2Cat, Trias ha criticat la manera de fer les coses de Laporta: "Genera entusiasme, però té moltes coses que, ui, aquí palmarem", ha sentenciat. En tot cas, l'exalcalde ha lamentat que tant Laporta com Víctor Font estan "destruint la il·lusió" pel to durant la campanya electoral i també ha vist amb mals ulls la implicació de Xavi Hernández. Per altra banda, Trias sí que ha assegurat que va tenir una "relació excel·lent" amb Laporta quan van coincidir al ple de l'Ajuntament de Barcelona, amb el primer d'alcalde i el segon a l'oposició.\r\n\r\n\r\n🗣️ "Laporta és una mica trumpista"\r\n\r\n☕ @xaviertrias veu llums i ombres al candidat a la presidència del Barça\r\n\r\n📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/rfLGDIkjCJ\r\n— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 10, 2026\r\n