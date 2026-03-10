El Govern farà «gestions» davant el veto de l'estelada a la samarreta d'un club de bàsquet

10 de març de 2026

Publicat el 10 de març de 2026 a les 11:12
Actualitzat el 10 de març de 2026 a les 11:13

Equilibris del Govern davant la retirada de l'estelada de la samarreta d'un club de bàsquet. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha respost a una pregunta parlamentària en què explica que farà les "gestions institucionals oportunes" per demanar informació a la Federació Espanyola de Bàsquet sobre la decisió. L'executiu català veu "legítim" que el Bisbal Bàsquet llueixi l'estelada i entén que la retirada hagi generat "perplexitat" al club i al seu entorn. Per altra banda, però, recorda que el reglament de les competicions estatals estableix la prohibició de reflectir símbols polítics a les equipacions. En tot cas, Álvarez respon a la pregunta d'ERC que l'esport ha de ser un "espai de drets" i per això considera que un club privat ha de poder portar els emblemes que consideri "especialment si aquesta expressió no genera conflicte ni ofèn ningú". Informa Lluís Girona.

