El Govern farà «gestions» davant el veto de l'estelada a la samarreta d'un club de bàsquet

Equilibris del Govern davant la retirada de l'estelada de la samarreta d'un club de bàsquet. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha respost a una pregunta parlamentària en què explica que farà les "gestions institucionals oportunes" per demanar informació a la Federació Espanyola de Bàsquet sobre la decisió. L'executiu català veu "legítim" que el Bisbal Bàsquet llueixi l'estelada i entén que la retirada hagi generat "perplexitat" al club i al seu entorn. Per altra banda, però, recorda que el reglament de les competicions estatals estableix la prohibició de reflectir símbols polítics a les equipacions. En tot cas, Álvarez respon a la pregunta d'ERC que l'esport ha de ser un "espai de drets" i per això considera que un club privat ha de poder portar els emblemes que consideri "especialment si aquesta expressió no genera conflicte ni ofèn ningú". Informa Lluís Girona.\r\n