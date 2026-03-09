El copropietari de l'Inter Miami revela el sou de Leo Messi: «Val cada cèntim»

La influència de Leo Messi és mundial, i tot i trobar-se en els últims anys de la seva carrera professional com a futbolista, continua sent un dels millors jugadors del món. I el seu sou ho reflexa. El passat divendres va sortir a la llum quan cobra l'astre argentí a l'Inter de Miami.
Jorge Mas és copropietari de l'Inter Miami i el principal artífex de l'arribada de Leo Messi a Florida i en una entrevista a Bloomberg, un mitjà estatunidenc, ha parlat sobre diverses coses. Una d'aquestes ha estat el sou de l'exblaugrana: "Li pago a Messi -val cada cèntim- entre 70 i 80 milions de dòlars l'any", ha expressat Mas. La milionada es tradueix en entre 60 i 69 milions d'euros.
Part d'aquest sou prové de com ha augmentat el valor del club. Segons el registre de contractes de la MLS, la lliga de futbol nord-americana, Leo Messi cobra 12 milions de dòlars, però cal tenir en compte que en el seu contracte entren en joc "drets de participació i compensacions" a l'entitat. El primer any, el club valia 500 milions i ara, més de 1.300.
Encara queden anys de futbol a les botes de Messi
Aquest salari és probable que vagi in crescendo durant com a mínim tres temporades més, les quals va signar fa un any i farà que Leo Messi es mantingui a l'Inter de Miami fins passats els 40 anys. Des del mitjà estatunidenc assenyalen que tot i que no sigui públic, es preveu que l'astre argentí sigui copropietari de l'Inter de Miami un cop pengi les botes.
Mas durant l'entrevista no va exposar gaires detalles sobre com es distribueix el sou i l'estructura del contracte de Leo Messi, però amb les xifres de remuneració sobre la taula, se sap que l'astre argentí és el segon jugador més ben pagat del món. Només hi ha al davant Cristiano Ronaldo, qui es calcula que cobra més de 400 milions de dòlars a l'Aràbia Saudita.
Una ombra molt allargada
Leo Messi és important a l'Inter de Miami i encara ressona a Barcelona, especialment ara amb les eleccions a la presidència del Barça. Tant és així, que és un dels temes crucials en les campanyes dels candidats a la presidència i qui dona suport als possibles presidents, com Xavi Hernández, ho sap.
Xavi ha deixat un dels titulars de la campanya: "Messi estava fitxat el gener de 2023, amb el contracte tancat i el vistiplau de la Lliga, però Laporta ho va tirar tot enrere". Ho ha assegurat l'exentrenador blaugrana en una entrevista a La Vanguardia publicada aquest diumenge.