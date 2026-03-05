Marc Ciria es queda a 90 signatures del tall i les eleccions al Barça seran un duel Laporta-Font

Cara a cara a les eleccions a la presidència del Barça. La validació de les signatures ha deixat fora Marc Ciria, i ha confirmat les candidatures de Víctor Font i Joan Laporta, que seran els dos aspirants als comicis del 15 de març.
Ciria, que encapçalava la candidatura Moviment 42, va presentar dilluns 2.845 signatures, i després d'analitzar-les, el club n'ha donat per vàlides 2.247. Això vol dir que n'ha invalidat 598 -aproximadament un 20%. Amb tot, Ciria s'ha quedat a tan sols 90 signatures de passar el tall, establert en 2.337.
El líder de Moviment 42 va presentar un grapat de les signatures sense la fotocòpia del carnet d'identitat del soci, requerida en els criteris del club. La candidatura de Ciria considerava que la fotocòpia podia vulnerar la llei de protecció de dades. Tot i això, el Barça s'ha cenyit a la normativa establerta i ha invalidat totes les signatures sense la fotocòpia del carnet d'identitat, tal com ha confirmat el vicepresident interí del club, Josep Cubells.
Duel Laporta-Font
L'eliminació de Ciria de la cursa electoral fa que es converteixi en un duel entre dos aspirants: Joan Laporta i Víctor Font. Els dos candidats han passat àmpliament el tall de signatures, tot i que el club també n'ha invalidat un bon grapat. Laporta en va presentar 8.170 i se n'han invalidat 944, Font en va presentar 5.144 i no s'han comptat com a vàlides 704. En percentatges, Laporta ha tingut un 11% de firmes invàlidades i Font un 14%. Habitualment, el nombre de signatures rebutjades oscil·la en un 6%.
Laporta i Font ja van ser candidats a les eleccions de 2021, amb la diferència que llavors també hi va concórrer Toni Freixa. Laporta va guanyar aquells comicis amb un 54,28% dels vots, Font va aconseguir un 29,99% i Freixa va quedar-se amb un 8,58%. Per trobar unes eleccions a la presidència del Barça amb només dos candidats cal remuntar-se fins a l'any 2000, quan Joan Gaspart va convertir-se en president després de derrotar Lluís Bassat a les urnes.
Als comicis d'enguany, Laporta compta amb un precedent al seu favor: tots els candidats que s'han presentat a la reelecció han guanyat les eleccions. De fet, el president sortint proposa un model continuista amb el darrer mandat i no ha anunciat, de moment, cap mesura innovadora. D'altra banda, Víctor Font va presentar-se el 2021 amb la candidatura, Sí al Futur. Enguany encapçala una confluència de diferents plataformes vinculades al Barça, sota el nom de Nosaltres. Font es presenta com una alternativa al personalisme de Laporta.