Marc Ciria imita Laporta i penja una lona gegant al centre de Barcelona amb una imatge de Messi

Moviments notoris a la cursa electoral per la presidència del Barça. Marc Ciria, l'únic precandidat que s'estrena enguany, ha penjat una lona gegant al centre de Barcelona -a la cruïlla entre el carrer Aribau i la Travessera de Gràcia- amb una icònica imatge de Leo Messi i un missatge: "Ganes de tornar-te a veure".
El gest és una clara imitació al que va fer Joan Laporta a les eleccions de 2021, quan va penjar una lona a Madrid -al costat de l'estadi Santiago Bernabéu- amb un missatge cap a l'afició madridista: "Ganes de tornar-vos a veure". La pancarta de Laporta va ser un pas important perquè acabés guanyant aquelles eleccions.
Tornat al present, la lona de Marc Ciria enceta un dels grans temes de la campanya electoral: Leo Messi. L'argentí va marxar de males maneres el 2021 i va entrar al Camp Nou de nit i a les fosques el darrer mes de novembre. Dos fets que fan palès que la seva relació amb Joan Laporta no és gaire bona.
L'anhel dels precandidats
La falta d'entesa amb Laporta fa que la resta de precandidats intentin guanyar el suport de Messi, una carta que pot valdre molts vots a les eleccions. Tot i que el jugador argentí va votar a les eleccions de 2021, enguany no s'ha pronunciat a favor de cap candidat i es posa en dubte que pugui fer-ho. Actualment, és jugador de l'Inter de Miami, viu a la ciutat dels Estats Units i té contracte fins el 2028.
A Barcelona, mentre Laporta fa petits moviments per intentar la reconciliació de Messi -a la reinauguració del Spotify Camp Nou va mostrar-se disposat a fer que tornés per fer-li un homenatge- Ciria i Font són més contundents. El primer defensa que el retorn de l'argentí -hipotetitza en què sigui com a jugador de la primera plantilla- pot generar més ingressos que no pas despeses. El segon ha assegurat en diverses ocasions que "trucarà a Messi" per tal de sondejar-lo. El darrer precandidat, Xavier Vilajoana, va dir a l'entrevista amb Nació, que "fer servir Leo Messi com una carta electoral és una errada monumental".
Recollida de signatures
Els quatre precandidats del Barça van començar dilluns passat a recollir signatures per poder passar el tall. Se n'han de presentar com a mínim 2.337 i el club els en proporciona gratuïtament el doble de butlletes. La resta s'han de pagar, però els quatre principals precandidats s'han entregat al joc de l'ostentació amb les butlletes: Joan Laporta n'ha demanat 60.000, Víctor Font 50.000, Xavi Vilajoana 30.000, i Marc Ciria 10.000.