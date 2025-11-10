Un retorn factible? L'estat de la relació entre Messi i el Barça

La publicació per sorpresa d'unes fotografies de Leo Messi al Camp Nou, acompanyades d'un missatge fantasiejant amb un retorn al club, han fet saltar totes les alarmes. Des que l'argentí va marxar del Barça entre llàgrimes l'agost de 2021, la relació entre jugador i club ha estat pràcticament nul·la. Messi no ha vist cap partit del Barça en directe ni va assistir a l'acte del 125è aniversari, però en els darrers mesos ha deixat diverses picades d'ullet a través de xarxes. Gests de reconciliació que ha de convertir en un retorn Laporta, màxim favorit als comicis de 2026, i que va trair la confiança de l'argentí en assegurar que el podria renovar i veure's després incapaç de fer-ho. De la seva entesa en depèn gran part de l'últim adeu de la llegenda blaugrana.
Un final amarg
La freda relació actual entre el Barça i Messi neix de l'amarg comiat de l'argentí, un episodi que el jugador encara lamenta, tal com ha deixat clar al missatge que acompanyava les fotografies. "Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai ho vaig poder fer…". L'estiu de 2021, Barça i Messi van arribar a un acord econòmic per la continuïtat del jugador que la Lliga no va validar, i Laporta va veure com la seva promesa de renovar l'argentí quedava esvaïda en cinc mesos. En la compareixença de comiat, Messi va sintetitzar el seu punt de vista amb una frase: "He fet tot el possible per quedar-me, el club no ho sé", mentre s'eixugava les llàgrimes amb un mocador. Tres mesos abans, el 16 de maig, Messi havia disputat el seu últim partit al Camp Nou, amb la derrota en la darrera jornada de Lliga contra el Celta. El partit, encara en època de pandèmia, es va jugar sense públic, i la incògnita de la continuïtat de Messi va fer que no hi hagués cap mena d'homenatge.
La relació entre Messi i Laporta va quedar tocada després d'aquest malentès en tan sols cinc mesos i tot i que ha millorat amb el pas del temps, la manera com va accedir Messi al Camp Nou ahir constata que les posicions encara estan allunyades. Segons expliquen diverses fonts, s'hi va presentar de nit i sense haver avisat ningú del club, mentre el Barça jugava contra el Celta a Balaídos. En arribar a l'estadi, va demanar a un operari de Limak -l'empresa constructora de l'estadi- si hi podia accedir. El treballador va fer una trucada al club, que va donar llum verda a què Messi entrés. Aquest matí, després de la publicació de Messi, el Barça ha reaccionat a les xarxes repenjant la fotografia i amb el text: "Sempre benvingut a casa teva, Leo".
Cap a la reconciliació
Així doncs, quatre anys després de la marxa, i tot i que jugador i president no han tornat a coincidir, les posicions s'han apropat lleugerament. Ho prova per exemple les declaracions de Joan Laporta el passat divendres, durant l'entrenament a portes obertes a l'Spotify Camp Nou. "Fer un partit d'homenatge al Leo m'agradaria, i seria una preciosa manera d'inaugurar el camp quan tingui 105.000" espectadors. I afegia. "Això dependrà que ells -Messi i el seu entorn- vulguin, però si jos fos el president estaria encantat de fer-ho". Laporta ja albirava un escenari a finals de 2026, quan el Camp Nou estigui totalment remodelat.
Per la banda de Messi, des que va marxar mai ha amagat l'estima que manté pel Barça. De fet, va explicar que quan va guanyar el Mundial de 2022, va estudiar si era possible tornar, però finalment es va decantar per l'opció de l'Inter de Miami. A xarxes, on gran part de la seva activitat és publicitària, acumula diverses picades d'ullet al Barça en l'últim any. Pel 125è aniversari del club va publicar un carrusel amb algunes de les seves fotos més mítiques com a culer, fa tres setmanes va aprofitar per recordar el seu debut amb la samarreta blaugrana i la passada va mostrar la festa d'aniversari del seu fill gran, Thiago, amb temàtica culer. Un canvi comunicatiu que no és casualitat. Fins a la publicació del 125è aniversari, a les xarxes de Messi només hi va aparèixer el Barça quan el jugador va fer publicacions per les marxes de Jordi Alba i Busquets i la retirada de Cesc Fàbregas.
La incògnita del retorn
Amb tot, la publicació de Messi al Camp Nou ha obert la porta a un retorn de l'argentí al Barça. En quin rol? Aquesta és la pregunta clau. Fins avui, sempre s'havia parlat de fer-li un homenatge; ja fos un partit com va dir Laporta, o un acte com a tal quan el Barça torni al Camp Nou. Ara bé, al text de la publicació, Messi deixa caure un missatge críptic que dona ales a l'especulació. "Tant de bo algun dia pugui tornar, i no tan sols per acomiadar-me com a jugador". Unes paraules que podrien voler dir tornar a veure Messi com a futbolista de la primera plantilla, però hi ha diversos elements que juguen en contra d'aquest escenari.
En primer lloc, fa tot just tres setmanes Messi va anunciar la seva renovació amb l'Inter de Miami fins al 2028. L'argentí ja fa dos anys que viu a la ciutat americana amb tota la família i té la companyia de Luis Suárez. A banda, l'única fita de primer nivell que té a l'abast és el Mundial d'aquest estiu vinent -que hauria de disputar amb l'Argentina tot i que encara no ho ha confirmat-. Un cop passada la cita mundialista, tot fa indicar que Messi tancarà la seva carrera als Estats Units amb un llistó d'exigència més baix, però les seves paraules cap al Barça permeten, com a mínim, el benefici del dubte.