Marc Márquez defensa les celebracions amb la bandera espanyola: «Hi ha llibertat d'expressió, no?»

Marc Márquez (Cervera, 1993) és un dels esportistes més emblemàtics de la història de Catalunya i de la MotoGP. Amb el d'enguany, ja té set mundials de motociclisme i, tot plegat, després de superar diverses lesions de gravetat que l'han mantingut allunyat de les pistes durant molts mesos.
Com qualsevol esportista d'aquesta dimensió, la seva figura transcendeix l'esport i els seus actes i declaracions són analitzats en profunditat pels seguidors i mitjans de comunicació. Per això, quan va celebrar el setè mundial de MotoGP amb la bandera espanyola, va rebre elogis i crítiques a parts iguals.
Sobre aquest episodi, ha parlat obertament en una entrevista a El Objetivo de La Sexta i ha explicat que se sent "català i espanyol". Sobre els crítics, ha reblat: "Hi ha llibertat d'expressió, no? No són incompatibles, trec la bandera que sento en cada moment".
Marc Márquez, sobre viure a Andorra: "Vaig durar dos mesos"
Márquez també ha parlat sobre la seva experiència residint a Andorra. El tro de Cervera només va ser-hi dos mesos, ja que va adonar-se que no hi podia ser tan feliç com a casa i va decidir tornar ràpidament. "He pagat impostos a Espanya tota la vida. Ho vaig provar a Andorra, però vaig dir: 'Jo, a Espanya i prou'".