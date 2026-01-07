Aquesta és la pensió mitjana que cobra un jubilat a Catalunya el 2026

Nou any, noves pensions. L’augment de les pensions a Catalunya es calcula segons la normativa estatal i es basa principalment en la variació mitjana de l’IPC, per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. L'augment de l'IPC dels darrers dotze mesos és d'un 2,66%, i per tant a partir d'aquesta dada cal fer els càlculs.
Així doncs, de cara a l'inici de 2026 la prestació mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.547,21 euros (uns 35 euros més que la mitjana estatal) amb 1,2 milions de beneficiaris. En concret, això suposa uns 572 euros més a l'any per a una pensió mitjana de jubilació.
Altres pensions
L'última pujada ha estat d'un 4,4% al desembre i la mitjana supera els 1.300 euros al mes, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La mitjana concreta és de 1.370,39 euros, xifra que se situa uns 52 euros més que la mitjana estatal.
La prestació per incapacitat permanent ha estat de 1.328,62 euros en l'últim mes del 2025 i la de viduïtat ha arribat als 953,64 euros. En paral·lel, la pensió mitjana per orfandat a Catalunya ha estat de 519,11 euros i la de favors familiars s'ha situat en els 856,71 euros.
Actualització de preus
El 2026 també començarà amb actualitzacions tarifàries i de preus en diversos sectors, tal com passa any rere any. Pel que fa a ingressos, les pensions s’actualitzaran amb l’IPC i els salaris dels funcionaris també pujaran, mentre que el salari mínim interprofessional començarà l’any prorrogat a l’espera d’un acord amb els agents socials. Mentrestant, el cost de la vida continuarà encarint-se, tot i que es preveu l'estabilitat més gran dels preus dels últims anys.
Les bonificacions del transport públic es mantindran, però els bitllets i abonaments experimentaran increments d’entre el 3,5% i el 9,4%. Els peatges i els serveis de taxi també s’encariran, així com les tarifes aeroportuàries, que podrien veure’s reflectides en el preu final dels bitllets d’avió. Del cistell de la compra, caldrà estar pendent sobretot del preu dels ous. Aquests són els principals canvis de preu que arriben amb el nou any.