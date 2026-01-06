Les carreres professionals millor pagades del 2026, segons la intel·ligència artificial

La revolució tecnològica i, concretament, l'explosió de la intel·ligència artificial, estan transformant les societats en general i també el mercat laboral. Les veus expertes avisen que la IA no ha arribat per substituir els treballadors, sinó per ajudar-los a agilitzar processos i millorar el rendiment. Si bé, les mateixes eines d'IA assenyalen professions que estan "tocades de mort" i altres que estan cridades a créixer molt el 2026.
En aquest sentit, el mitjà Infobae recull quins seran els cinc sectors professionals millor pagats el 2026, segons la IA. El primer és, precisament, l'enginyeria en intel·ligència artificial, encarregada de dissenyar i desenvolupar les eines.
En segon lloc, la IA destaca la cirurgia i les especialitats mèdiques, seguida de l'advocacia corporativa o el dret especialitzat per tancar el podi. I completen el top 5 l'enginyeria ambiental, fonamental en la gestió de l'impacte humà en l'entorn; i la ciència de dades, que es dedica a l'anàlisi i gestió de grans volums d'informació amb usos múltiples en molts sectors econòmics.
Els graus universitaris que la IA dona per morts
D'altra banda, la IA assegura que els graus universitaris enfocats a feines on existeix una automatització més elevada, una digitalització més gran o els sectors on hi ha menys interès són els que seran més castigats per l'auge de la intel·ligència artificial. És el cas, per exemple, dels graus de literatura, filosofia i història, que tot i ser dels més necessaris per entendre l'espècie humana, són els menys valorats pel sector privat.
A més, la capacitat d'anàlisi de textos de la intel·ligència artificial fa que hi hagi menys oportunitats laborals en els àmbits d'investigació, escriptura o traducció. El que anteriorment hi havia persones fent les feines o els càlculs, les automatitzacions eliminaran aquestes tasques, ja que una mateixa persona amb l'ajuda de la IA podrà replicar les fórmules i aplicar-les en els diferents processos.