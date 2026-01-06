Alerta alimentària per productes de Nestlé que poden provocar intoxicacions en nadons

Nestlé ha emès un nou comunicat en què alerta de la distribució de lots de diversos productes per a infants lactants no aptes per al consum i que poden provocar intoxicacions alimentàries. Concretament, avisen que hi ha una toxina generada pel microorganisme Bacillus cereus que pot provocar afectacions gastrointestinals com vòmits intensos i diarrea.
Un mes després de retirar un primer lot de llet en pols de Nidina1 pel mateix motiu, la multinacional alimentària ha tornat a emetre una alerta en què afirma que hi pot haver més productes afectats. De fet, ha habilitat un cercador per identificar si un lot és apte per al consum.
Tal com ha explicat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) aquest dilluns, tota la informació ha estat traslladada a les autoritats competents de cada comunitat autònoma amb el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i ara és feina seva retirar els productes afectats que ja han estat introduïts al mercat.
Tanmateix, si ja s'han adquirit productes per a lactants de Nestlé, es recomana verificar el codi del producte al cercador i, en cas que consti com a afectat, abstenir-se de consumir-lo. D'altra banda, si el lot no està afectat, Nestlé reitera que és "completament segur" fer-lo servir.
Els lots de Nestlé afectats per l'alerta alimentària
Aquests són els 36 lots afectats que consten actualment:
- Alfamino, llauna de 400 g
- Alfamino Junior, llauna de 400 g
- NAN AR, llauna 800 g
- NAN AR de sobre
- NAN TOTAL CONFORT 1, llauna 800 g
- NAN TOTAL CONFORT 1 de sobre
- NAN TOTAL CONFORT 2, llauna 800 g
- NAN OPTIPRO 1, llauna de 800 g
- NAN OPTIPRO 1, estoig de1200 g
- NAN SUPREMEPRO 1, llauna de 800 g
- NAN SUPREMEPRO 2, llauna de 800 g
- NAN SUPREMEPRO 2 de sobre
- NATIVA 1, llauna 800 g
- NIDINA 1, llauna de 800 g
- NIDINA CONFORT DIGEST, llauna de 800 g
- NIDINA CONFORT DIGEST 1, llauna de 800 g