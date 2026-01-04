Com s'ha de tallar el tortell de Reis? Respon un famós pastisser

El tortell de Reis és sense cap mena de dubte una de les postres estrella d'aquestes dates. Aquest dissabte estarà a les taules de gairebé tots els dinars de les famílies catalanes i ben segur que encara en quedarà algun tros per a un sopar lleuger o per esmorzar l'endemà. Però tot tortell comporta una gran responsabilitat: tallar-lo de manera correcta per no destrossar-lo.
I davant el dubte la millor recomanació és la dels experts. En aquesta línia, el famós pastisser Oriol Balaguer explicava al Via lliure de RAC1 el millor mètode per tallar el tortell de Reis. No s'ha de fer amb tisores, com defensava un tertulià del programa. La millor manera per fer-ho és utilitzar un ganivet de serra, l'habitual que es fa servir per tallar pa, tal com ha explicat Balaguer. "Vas serrant i és perfecte", ha apuntat el pastisser. D'aquesta manera s'evita destrossar el tortell i fer un tall net i ideal per servir i gaudir amb companyia.
Optimisme entre els pastissers
Els pastissers de la demarcació de Barcelona preveuen vendre un milió de tortells de Reis a tot el país, seguint la dinàmica dels darrers anys, donat el fort arrelament de la tradició a casa nostra. Els preus han pujat lleugerament, al voltant d'un 3% i d'acord amb l'increment de l'IPC, fet que suposa que un tortell per a cinc persones pugui tenir un cost de mitjana d'entre 25 i 30 euros. Als obradors comencen a preparar-ne a contrarellotge des de dies abans, però en la majoria de casos no s'enfornen fins a la nit de Reis o el mateix dia 6, amb l'objectiu que estiguin pràcticament acabats de fer a l'hora de menjar-los.
El tortell més tradicional és el de brioix amb massapà i amb fruita per sobre, però en diferents localitats cada any més està guanyant força els farcits de nata, trufa o crema: "És un brioix que pot portar per sobre o bé el granet d'ametlla o bé la fruita confitada, tan tradicional d'aquests dies", afegeix el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.
La tradició mana, i cada tortell ha de tenir, com a mínim, un Rei i una fava, si bé algunes localitats han inclòs altres tipus de sorpreses i d'altres n'han fet de personalitzades. A Terrassa, per exemple, enguany se celebren els 75 anys del Patge Xiu-xiu, que és qui recull les cartes dels nens i nenes i les dona als Reis d'Orient: "En aquesta ocasió hem creat una figura especial d'aquest personatge", detalla el pastisser.
L'origen del tortell de Reis
El tortell de Reis té els seus orígens en l'època de l'antiga Roma, llavors amb forma de coca amb figues, dàtils i mel. Ja al segle III, s'hi va introduir la fava, que suposava un símbol de fertilitat i prosperitat. Al segle XVIII, un cuiner va voler sorprendre el rei de França Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, incorporant el concepte de "sorpresa preuada". Amb el temps, ha acabat derivant en una figura d'un rei. A Catalunya, concretament, aquestes preuades postres no van arrelar fins a principis del segle XX, com una evolució d'una llaminadura feta de pasta de pa o massapà que ha anat derivant fins al tortell de Reis que avui coneixem.