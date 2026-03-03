L'aliment «més perillós del món» i que la majoria de gent menja cada setmana, segons un farmacèutic

És un dels acompanyaments estrella de qualsevol sopar ràpid, sobretot en cap de setmana. Tot i la seva popularitat, els experts apunten que hi ha aliments que consumim setmanalment que són qüestionables per a la salut a llarg termini. El farmacèutic i divulgador Sento Segarra assegura que n’hi ha un en concret del qual cal reduir el consum per la seva combinació d’ingredients. Es tracta de les patates fregides.
Segarra adverteix que menjar-ne més de dues vegades per setmana s'associa directament amb un increment del risc de patir problemes cardiovasculars. La perillositat rau en la seva composició química: "Combina midó, olis refinats i altes temperatures", explica el farmacèutic, que fan que la patata perdi els seus beneficis originals i passi a ser un aliment amb un impacte negatiu per a la salut.
Un altre dels punts preocupants d'aquest acompanyament és el fet de fregir-lo a altes temperatures. Segons detalla el divulgador, aquesta combinació "genera compostos com l’acrilamida i productes de glicació avançada". Aquest segon (AGEs, per les sigles en anglès) fa referència al procés a través del qual els sucres s’uneixen a proteïnes o lípids del cos sense intervenció d’enzims, fet que contribueix a malalties cardiovasculars.
D'altra banda, Segarra emfatitza que el problema no només és la patata fregida en si, sinó en el seu acompanyament habitual: el quètxup, que també conté xarops de glucosa o fructosa i midons afegits. L'expert explica que la combinació d'aquest aliment amb la salsa provoca "més pics de sucre, més inflamació i més risc metabòlic".
Tot i això, el farmacèutic aprofita per llançar un missatge de calma. Segarra puntualitza que això no significa que no en puguis menjar mai, però conclou amb una recomanació clara per a aquells que vulguin preservar el seu benestar a llarg termini: "Si vols cuidar la teva salut, que sigui una cosa ocasional".
La pitjor beguda per al fetge
El mateix expert alertava fa unes setmanes sobre la pitjor beguda per al nostre organisme: els licors forts. Segarra detalla que, en ingerir aquest tipus de begudes, el fetge es veu obligat a prioritzar la seva eliminació per sobre de qualsevol altra funció. "Cada cop que el prens, el teu fetge entra en mode emergència, perquè ha de descompondre un producte altament tòxic", explicava. El farmacèutic assegura que cal tenir això present cada dia, i no només en dates puntuals: "No importa que sigui només els caps de setmana, el teu fetge no distingeix de festivitats".