Què és la teoria del «vermell inesperat» que «marca la diferència» a casa i en com et veuen els altres?

L'estètica, tot i que per a molts sigui una cosa secundària, per a moltes persones és una obsessió i és que realment en el món d'avui en dia de vegades sembla que l'aparença se sobreposi al rerefons. Tant els dissenys dels interiors com la roba expliquen més de les persones del que pot semblar.
Els pisos cada vegada més simplistes i minimalistes en comparació amb els de dècades anteriors fa que les parets blanques i grises siguin una cosa habitual. Tot plegat fa que els interiors siguin avorrits, segons indiquen diversos dissenyadors. Per aquest motiu, el pes dels decoradors ha anat a l'alça, ja que si les parets o l'estructura no aporta res artístic, cal reomplir-ho de colors i objectes que puguin contrarestar el minimalisme.
En contra de la simplicitat estètica
Arran d'aquesta homogeneïtzació cap a la simplicitat estètica ha sorgit una tendència que posa el focus en el color vermell. Darrere d'aquesta hi ha una teoria que sosté que introduir el color vermell de forma estratègia, però imprevista, en els interiors neutrals aporta un toc artístic i genera un punt focal d'interès. El color vermell s'utilitza principalment per assenyalar perill i atenció: és una interpretació antropològica que s'ha desenvolupat socialment.
En aquest sentit, situar aquest color dins d'habitacles grisos o blanc genera contrast i trenca amb l'harmonia, el qual denota que la persona qui viu allà té un gust sofisticat i intencional. La tendència d'incorporar el color vermell va fer-se viral arran que una reconeguda dissenyadora de Nova York va compartir a través de les xarxes socials aquest fenomen.
Una pràctica que s'aplica més enllà de les llars
Tot i que l'ús del color vermell dins de les cases sigui el que s'ha viralitzat. L'ús d'aquest color cridaner fa anys i panys que s'utilitza en tot allò relacionat amb l'art i l'estètica. L'arquitectura, el disseny gràfic i la moda són alguns exemples. De fet, la decoradora Pilar Simón, coneguda a les xarxes socials com a Theplitzihome, explica com afecta el color vermell en totes les composicions visuals.
@thepiltzihome
Llevamos tiempo oyendo hablar de la teoría del rojo inesperado en diseño de interiores, pero sabías que es uno de los mil ejemplos donde se utiliza?? Es uno de los colores más importantes a la hora de atraer la atención y elevar todo!❤️
♬ sonido original - Pilar Simón
Simón indica que la clau per aplicar exitosament aquest color a la roba és fer-ho de manera subtil en petites peces de roba o detalls com bufandes, sabates o barrets. Per altra banda, detalla que en el món de l'art s'utilitza per generar emoció i per destacar elements dins de la mateixa pintura o exposició.
Això també s'aplica en el disseny gràfic, el qual sovint s'usa aquest color per jerarquitzar. En el cas del cinema el vermell s'utilitza de la mateixa manera que en els casos anteriors, però també per crear símbols.