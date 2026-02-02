El truc casolà definitiu per eliminar les males olors de casa

Per més neteja i ventilació que es faci, a vegades les cases fan mala olor. És una sensació frustrant quan no se sap identificar d'on ve aquesta pudor, i a més, no marxa. Però com per a tot en aquesta vida, hi ha remeis. I en aquest cas és ben senzill i a l'abast de tothom.
N'hi ha prou amb una vela perfumada. S'ha de col·locar al centre de la casa i encendre-la en el moment en què s'obren les finestres per ventilar. Així, mentre l'aire viciat surt a l'exterior, l'aroma de l'espelma es distribueix de manera uniforme pels espais, neutralitzant les olors desagradables. Amb cinc minuts d'encesa és suficient perquè l'olor emesa de la vela es distribueixi per la casa, i per tant ja pot apagar-se.
No cal que la vela tingui cap perfum particular. La clau és que amb l'aire que entra a casa amb la ventilació l'olor de la vela s'expandeix amb més facilitat pels racons de la casa arribant fins a espais on no arribaria si les finestres estiguessin tancades. Com a matisos, és important col·locar la vela en un espai en què no corri massa aire, i tenir-hi sempre un ull posat per evitar ensurts.
I per eliminar la humitat de les finestres?
Un altre problema casolà habitual és apujar la persiana, obrir les cortines i trobar-se la finestra ben humida. Una reacció que si bé és natural, no deixa de molestar i obliga a emprar temps tornant-la a deixar ben neta. Per aconseguir-ho cal utilitzar un producte que a priori, no té cap relació amb les finestres: el detergent o rentaplats. És un truc desconegut.
Segons explica el creador de contingut @criollo.germanico se n'ha de posar una quantitat moderada sobre un paper de cuina i fregar per tota la finestra. Això genera una fina capa a la finestra que dificulta que es generi humitat. Tal com ell explica, "no és una solució definitiva, però facilita les coses".