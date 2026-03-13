Un error en les pensions permet que molts jubilats puguin cobrar més de 10.000 euros

Un gir judicial ha fet que milers de jubilats tinguin la possibilitat de cobrar fins a 14.000 euros. El fet és que s'ha detectat un error en l'aplicació d'un complement en referència a les cures dels fills. Aquest complement de la pensió va quedar fora de l'abast d'alguns beneficiaris que complien amb els requisits.
Concretament, el Tribunal Suprem ha establert que el complement de maternitat que va aprovar el Partit Popular durant el mandat de Mariano Rajoy ha de ser gaudit tant per les mares com els pares. Aquest complement va estar vigent entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer del 2021, i va dirigit a ambdós progenitors, no únicament la dona.
Quant es pot guanyar?
Aquest complement va ser substituït l'any 2021 pel complement contra la bretxa de gènere en les pensions, el qual es concedia únicament a les mares a partir de segon fill. El suplement de la pensió feia alçar-la depenen de la quantitat de fills. En cas de tenir-ne dos, un 5%; tres fills, un 10%; i tres o més, un 15%.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va concloure en una sentència del 2019 que el complement establert entre el 2016 i el 2021 no podia anar únicament destinat a les mares, sinó que s'havia de contemplar la retribució també cap als pares. Davant la indicació de l'ens comunitat sobre la vulneració del principi d'igualtat, la jurisprudència espanyola s'ha anat adaptant a les directrius del TJUE.
Així doncs, els homes tenen dret a percebre de manera retroactiva les quanties pertinents per haver tingut dos o més fills. Per tant, si un home compleix els requisits que havien de complir les dones durant l'aplicació del complement, aquest tenen dret a sol·licitar el reintegrament d'aquest plus. Com es quantifica en mode de percentatge de la pensió mensual, els imports acumulats poden arribar a assolir quanties de fins a 14.000 euros. Sempre depenent de la pensió i del temps que no s'ha cobrat aquest suplement.
Com sol·licitar el suplement?
Per sol·licitar aquest import cal que el pensionista entregui una sol·licitud de revisió a la Seguretat Social i especifiqui quin és el complement que desitja cobrar en mode de suplement retroactiu. La petició la poden fer tant els homes com les dones, ja que també pot haver-hi el cas que les dones no gaudissin del complement durant els anys que va ser vigent.