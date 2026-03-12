Iberia presenta un ERO voluntari per a prop de 1.000 treballadors

Iberia ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) voluntari per a 996 treballadors. Aquest dijous s'ha constituït la comissió negociadora que reunirà direcció i representants dels treballadors de la companyia aèria. La intenció de la companyia és extingir 243 contractes dels col·lectius de vol (106 de pilots i 137 de tripulants de cabina) i 753 del personal de terra. Iberia va comunicar a mitjan febrer als sindicats la intenció de tirar endavant l'expedient i avui s'ha establert un calendari de reunions per continuar amb les negociacions en les pròximes setmanes.\r\n