Els aspectes que Hisenda començarà a vigilar més de prop durant el 2026

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) reforçarà el control sobre el negoci digital, els patrimonis ocults i l'economia submergida en el marc del Pla de Control Tributari 2026. L'estratègia posa el focus en la detecció de frau fiscal entre societats amb grans volums de facturació i persones físiques amb patrimonis elevats, així com en noves formes d'activitat econòmica vinculades a l'entorn digital.
Segons ha informat l'organisme, l'objectiu és millorar la capacitat d'inspecció gràcies a l'ús de noves fonts d'informació financera. Entre aquestes destaca l'obtenció mensual de dades sobre pagaments amb targeta, que permetrà identificar possibles ocultacions d'activitats empresarials o professionals i detectar estructures irregulars com l'ús de societats pantalla o altres entitats instrumentals. El pla també reforça el control sobre contribuents amb patrimonis rellevants i grans empreses, amb la voluntat d'evitar mecanismes d'elusió fiscal complexos.
En l'àmbit digital, Hisenda pretén millorar el seguiment de negocis que operen a través de plataformes en línia o canals digitals, sectors on sovint es detecten discrepàncies entre ingressos reals i declaracions fiscals. Aquesta línia d'actuació s'emmarca en la voluntat de l'AEAT d'adaptar els mecanismes d'inspecció a una economia cada vegada més digitalitzada i amb noves formes d'activitat empresarial.
Construcció i hidrocarburs, sota especial control
El document també preveu reforçar la vigilància en sectors especialment exposats al frau fiscal. En el cas de la construcció, l'Agència Tributària intensificarà les actuacions en totes les fases del procés: promoció, construcció, comercialització i intermediació.
Entre els aspectes que s'analitzaran amb més deteniment hi ha l'ús abusiu de subcontractes, la possible ocultació d'ingressos o la deducció improcedent de despeses financeres. Hisenda considera que aquests mecanismes poden facilitar pràctiques irregulars si no es controlen adequadament. El pla també inclou una vigilància més estricta de l'operativa dels dipòsits fiscals d'hidrocarburs, amb l'objectiu d'evitar desplaçaments del frau cap a aquest àmbit.
Nous serveis per facilitar el compliment fiscal
Paral·lelament a les mesures de control, el Pla de Control Tributari d'enguany incorpora iniciatives per facilitar el compliment de les obligacions fiscals. Entre aquestes destaca la possibilitat de pagar deutes amb targeta a les oficines de l'Agència Tributària, una mesura que busca simplificar els tràmits per als contribuents.
Amb aquest conjunt d'actuacions, l'AEAT pretén adaptar els mecanismes d'inspecció a una economia cada vegada més complexa, marcada per l'activitat digital, les estructures empresarials sofisticades i l'aparició de noves formes d'ocultació de rendes. A més de les actuacions sectorials, el Pla aposta per reforçar els sistemes d'anàlisi de dades i de gestió de riscos per detectar patrons de frau amb més rapidesa.
Es preveu intensificar l'ús d'eines tecnològiques i encreuaments massius d'informació fiscal i financera, tant d'origen estatal com internacional, per identificar incoherències entre ingressos declarats i moviments econòmics reals. Aquest enfocament busca anticipar pràctiques d'elusió fiscal i millorar la capacitat preventiva de l'administració davant noves formes d'economia digital.