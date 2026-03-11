Aquestes són les deu persones més riques del món, segons Forbes

Forbes ha actualitzat la famosa llista de les deu persones més riques del món. Si bé l'empresari Elon Musk continua ocupant el primer lloc del rànquing –sumant 64.000 milions de dòlars–, en data març de 2026 gairebé no hi ha hagut canvis des d'inicis d'any. El canvi més substancial és que la novena i la desena posició s'han intercanviat, de manera que Warren Buffett puja al novè lloc i Amancio Ortega baixa al desè.
La revista segueix la pista dels multimilionaris des de 1987, i comparteix les dades amb els lectors mensualment i anualment. Les deu persones que actualment lideren el rànquing de rics sumen 2,6 bilions de dòlars, que és aproximadament la mateixa xifra que el mes anterior.
Forbes puntualitza que, com que les accions fluctuen diàriament, el patrimoni dels multimilionaris pot canviar cada dia. Així, aquestes són les persones més riques del món en data de març de 2026.
Les deu persones més riques del món
- Elon Musk
- Larry Page
- Sergey Brin
- Jeff Bezos
- Mark Zuckerberg
- Larry Ellison
- Bernard Arnault
- Jensen Huang
- Warren Buffett
- Amancio Ortega
Arribarà Elon Musk al bilió de dòlars?
L'empresari Elon Musk és l'integrant de la llista que més diners ha guanyat d'un mes per a l'altre, que ha sumat 64.000 milions de dòlars els últims 30 dies –i més de 100.000 des de gener–. En aquests moments, es calcula que té 839.000 milions. Així, al propietari d'X i a la segona persona més rica, Larry Page, els separen més de mig bilió de dòlars. El cofundador de Google té en aquests moments un patrimoni estimat de 257.000 milions de dòlars.
Segons la seva trajectòria, Musk podria convertir-se en la primera persona del planeta en arribar a assolir un bilió de dòlars. El seu patrimoni podria augmentar encara més els pròxims mesos, ja que es preveu que SpaceX surti a borsa a finals d'any.
Seguint Musk i Page, hi ha l'altre cofundador de Google, Sergey Brin, amb 237.000 milions de dòlars. En quart lloc, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, amb 224.000 milions. Després hi ha Mark Zuckerberg (222.000), Larry Ellison (191.000), Bernard Arnault (171.000) i Jensen Huang (154.000).
Finalment, i aquí hi ha la novetat d'aquest mes, hi ha Warren Buffett i Amancio Ortega, que s'han intercanviat els llocs perquè Buffett ha guanyat 7.000 milions i Ortega només 3.000.