Aldi contractarà 75 persones i obrirà vuit nous supermercats a Catalunya durant el 2026

La companyia de supermercats Aldi incorporarà 75 nous treballadors a Catalunya aquest 2026. En la línia del seu pla de creixement, l'empresa també obrirà vuit nous supermercats –tots a la província de Barcelona– amb els quals augmentarà 8.800 metres quadrats la superfície comercial a Catalunya, que es consolida com una de les regions amb més presència d'Aldi a l'Estat.
Actualment, Aldi ja compta amb 109 establiments i una plantilla de més de 1.450 persones a Catalunya, entre personal de botiga, oficines i centre logístic. Amb el compromís de generar una ocupació estable i de qualitat, preveu tancar el 2026 amb més de 2.000 empleats al país.
Amb els nous supermercats que Aldi obrirà a la província barcelonina, aquesta es consolidarà com la demarcació amb més botigues, amb un total de 77 establiments, 26 dels quals a la capital. En conjunt, la xarxa comercial al territori català suma una sala de vendes de més de 116.000 m², prop d’un 50% més que el 2020.
A més, Aldi reforça la seva presència a Catalunya mitjançant la col·laboració amb més de 70 proveïdors ubicats a la comunitat, dels quals adquireix més de 190 productes regionals. L'objectiu de la companyia és impulsar el producte de proximitat i el desenvolupament del teixit productiu local.
A banda de les 75 noves ocupacions a Catalunya, Aldi també preveu obrir 40 noves botigues i contractar més de 1.100 nous professionals aquest any a l'Estat. Amb això, superarà els 9.000 empleats i les 500 botigues a Espanya. El País Valencià, Madrid, les Illes Balears, Andalusia, Múrcia i Catalunya concentraran bona part de les noves incorporacions.
En els últims tres anys, la plantilla d’Aldi a Espanya ha crescut més d’un 14%, fet que reflecteix el compromís de la companyia amb el desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació als territoris on opera, també a Catalunya.