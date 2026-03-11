La pesta porcina arriba a Barcelona i obliga a tancar Collserola

La pesta porcina continua escampant-se i ha obligat a prendre una mesura contundent: el tancament de la serra de Collserola, segons ha pogut saber Nació. Tot plegat, després que s'hagi detectat un primer positiu al terme municipal de Barcelona. D'aquesta manera, s'amplien les restriccions d'accés al medi natural que ja afectaven un total de 18 municipis, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Cal recordar que l'accés al parc natural ja estava limitat de nit i, en el vessant sud, també es restringia l'accés a grups.
Més de 220 positius
Ja fa més de tres mesos que es van detectar els dos primers senglars amb pesta porcina a tocar del campus de la UAB. Des d’aleshores, s’han localitzat uns 220 positius. En les darreres setmanes se n'han localitzat Molins de Rei i Sant Just Desvern, fet que va obligar a ampliar la zona de restriccions a municipis del Baix Llobregat. Ara, segons ha pogut saber aquest diari, també se n'ha trobat un terme a Barcelona. El Departament d'Agricultura ha evitat confirmar la notícia i ha emplaçat a l'actualització setmanal de casos prevista per aquest dijous.
Malgrat que les explotacions porcines continuen lliures del virus, l'expansió del brot entre els senglars provoca que Catalunya continuï tenint vetada les exportacions a un 15% dels mercats. Aquesta prohibició es mantindrà almenys durant un any després de la localització del darrer positiu, una fita que ara mateix sembla difícil d'assolir.
Nou municipis amb positius
La capital de Catalunya és el novè municipi amb casos de pesta porcina africana. El balanç inclou cinc poblacions del Vallès Occidental -la considerada zona zero-, també tres al Baix Llobregat i Barcelona, al Barcelonès.
- Cerdanyola del Vallès
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Cugat del Vallès
- Rubí
- Terrassa
- Molins de Rei
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Just Desvern
- Barcelona
Per altra banda, hi ha vuit municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Montcada i Reixac
- Polinyà
- Ripollet
- Sabadell
- Santa Perpètua de Mogoda
- El Papiol
- Esplugues de Llobregat
Cal recordar que d'ençà de l'avanç del brot cap al Baix Llobregat, el Departament d'Agricultura va anunciar un canvi d'estratègia per tal d'erradicar els senglars en la zona de baix risc. Aquest fet ha suposat l'activació dels tiradors d'elit de la Guàrdia Civil, un cos que ja s'ha desplaçat a Catalunya, però que encara no ha començat a actuat. Aquesta mobilització, avançada per Nació, ha provocat malestar en el si del cos d'Agents Rurals i polèmica política. En aquest sentit, Junts, ERC i la CUP han registrat la sol·licitud de compareixences o preguntes parlamentàries.