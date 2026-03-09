El temps de dimarts: els núvols i la pluja no donen treva

Els núvols i la pluja no donen treva a Catalunya. El cel d'aquest dimarts serà majoritàriament nuvolat a gran part del país, amb unes temperatures similars a les de dilluns i amb ruixats locals. La previsió és que aquest temps primaveral ens acompanyi la major part de la setmana.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dimarts començarà amb molts núvols a l'extrem sud de Catalunya. Al nord, però, hi haurà menys núvols i més estones de sol. De cara a la tarda, les nuvolades creixeran a la zona de l'interior, amb l'excepció del Pirineu i el Prepirineu occidental, que quedaran una mica més al marge. D'altra banda, s'espera que la situació marítima estigui una mica alterada amb maror generalitzada.
Aquest dimarts, temperatura serà molt similar a la que hem tingut aquest dilluns. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 16 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 5 graus de mínima que arribaran als 17 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 5 graus que pujarà fins als 15 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 16 °C a la tarda.
I a mitjà termini?
En la línia dels darrers dies, s'espera que a mesura que avanci la setmana el temps sigui primaveral. Concretament, hi pot haver un descens de la temperatura i hi haurà ruixats generalitzats de cara a dimecres, dijous i divendres. Des del Meteocat, però, asseguren que seran dies més tranquils i més assolellats que la setmana passada.