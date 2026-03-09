La imatge més esperada: el campanar de Sau, cobert d’aigua

El campanar de l’antiga església de Sant Romà de Sau ha estat tradicionalment el termòmetre de les sequeres. I també ho és de l’abundància d’aigua. Aquest diumenge, hores després d’una llevantada que va deixar fins a 250 litres al nord-est del país, només es veia la creu que corona la teulada. No és només que Sau estigui pràcticament ple -avui s’ha buidat fins al 94% per permetre rebre més aigua- sinó que Susqueda supera la capacitat màxima teòrica i continua alliberant més de 200 m3/s. En aquest sentit, l’ACA defensa la gestió de l’obertura de comportes arran de les queixes del consistori d’aquest municipi de la Selva.
Embassaments fregant el ple
Aquest dissabte al matí, just quan la llevantada es retirava, els embassaments del sistema Ter-Llobregat van assolir el ple quasi total. De fet, segons les dades consultades per Nació, van arribar al 99,8%. El fet que les pluges comencessin a remetre i que l’ACA continués desembassant, ha provocat que aquest dilluns baixessin fins al 98,3 (97,6% al conjunt de les conques internes).
Malgrat l’obertura de comportes, hi ha tres embassaments que continuen per sobre del seu límit, entre els quals Susqueda (101,6%), el més gran de les conques internes. També superen aquesta capacitat teòrica la Llosa del Cavall (100,8%) i Riudecanyes (100,1%). La presa del Pasteral, des d’on surt la canonada del transvasament cap a la regió metropolitana de Barcelona, es manté per sobre del 120%.
Per tot plegat, i mentre els cabals del riu continuen molt per sobre dels habituals, l’ACA manté les maniobres de desembassament, segons les dades facilitades aquest dilluns:
- Sau (Ter): 148 m3/s
- Susqueda (Ter): 200 m3/s
- La Baells (Llobregat): 20 m3/s
- Llosa del Cavall (Cardener): 5,4 m3/s
- Sant Ponç (Cardener): 12 m3/s
- Darnius-Boadella (Muga): 17,3 m3/s
- Foix: 2,5 m3/s
Aquestes quantitats van variant contínuament en funció dels cabals riu amunt, però també de les previsions meteorològiques: tant de possibles pluges com de temperatures, que poden afavorir el desglaç a les capçaleres.
Crítiques de l’Ajuntament de Susqueda
Malgrat que el campanar de Sau atrau tota l’atenció popular, la imatge del cap de setmana ha estat l’embassament de Susqueda sobreeixint per primera vegada des del temporal Glòria. Aquest fet ha suposat que baixin aigües avall uns 200 m3/s, molt per sobre de la capacitat de generar electricitat que és de 60.
Aquesta situació ha generat neguit al municipi de Susqueda, tal com va expressar l’alcaldessa Eva Viñolas en declaracions a RAC1. En aquest sentit, lamenta que l’ACA “no comencés a desembassar molt abans” i que només rebin la informació a través d’un correu electrònic sense possibilitat d’incidir-hi.
Fonts de l’administració hidràulica expliquen a Nació que es va començar a alliberar aigua dimarts passat i es va augmentar a mesura que s’acostava l’episodi a partir de la informació transmesa pel Meteocat. “Ha estat una maniobra totalment controlada, sabent el cabal que deixàvem anar Ter avall”, afegeixen.
L’alcaldessa del municipi de la Selva també va criticar que una família amb un negoci de turisme rural quedés incomunicada per la crescuda. L’ACA, en aquest cas, és molt contundent: la passera per accedir a Mas Terrats es va autoritzar el 2015 amb una excepció molt clara: si el cabal superava els 50 m3/s, el qual quedava inundat i la masia restava aïllada.