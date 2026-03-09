L'Ibex-35 acumula una caiguda del 7% en una setmana, el pitjor registre des de fa quatre anys

L'Ibex-35 ha obert la borsa de valors aquest dilluns amb una caiguda del 3,1%, el que ha fet establir-se per sota dels 17.000 punts després que l'indicador borsari espanyol hagi assolit màxims històrics dies abans de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En paral·lel al fort repunt del preu del cru que ja supera els 100 dòlars el barril a conseqüència de les tensions energètiques provocades per la guerra.
L'Ibex-35 ja acumula una caiguda del 7% en una setmana, la qual suposa el pitjor registre setmana en els últims quatre anys i no és l'únic indicador afectat. Les borses europees han obert amb caigudes una jornada més. El Dax alemany ha arrencat la jornada amb descensos del 2,30%, el CAC francès cau un 2,50% i el FSTE MIB italià un 2,90%. Els parquets asiàtics també s’han tenyit de vermell amb caigudes pronunciades com la de l’índex sud-coreà Kospi del 5,9% mentre que el Nikkei 225 japonès ha retrocedit un 5,2%.
Les caigudes més fortes
En els primers minuts de la jornada, les caigudes més fortes de l'Ibex-35 corresponen a Acerinox (-5,31%), IAG (-4,86%), Ferrovial (-4,7%) i Sacyr (-4,5%), i l'única corporació que empeny cap amunt és Repsol amb 1,01%.
Per altra banda, el preu del barril de Brent -l’índex de referència del cru a Europa, Àfrica i Orient Mitjà- ha superat als 115 dòlars aquesta matinada, amb un increment històric del 30% i aquest matí ronda els 107 dòlars, un 15% més. Els mercats de futurs del cru dels Estats Units superen els 103 dòlars.
Des del punt de vista macro, aquesta setmana els inversors estan pendents de la publicació de les dades de la inflació als EUA, l'evolució del preu de l'or i del dòlar. Un cop es mostrin els resultats de la inflació americana, els mercats poden moure's més.