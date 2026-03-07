Les cinc deduccions per als jubilats a la declaració de la renda de 2026

Fer la declaració de la renda és sempre un moment molt tens per qui pateix pel que guanya i gasta, sigui perquè la diferència és positiva o negativa. En cas dels jubilats, la situació sempre planteja molts dubtes, un d'ells -molt recurrent cada any- és si hi ha alguna manera en què els pensionistes puguin reduir l’import que paguen en la declaració de la renda.
Encara que sovint es pensa que no és possible perquè les pensions es consideren rendiments de treball, hi ha determinades situacions en què es pot ajudar a disminuir la càrrega tributària. De fet, l’Agència Tributària recorda que els pensionistes també poden acollir-se a diferents deduccions quan presenten l’IRPF.
Les cinc deduccions disponibles per als pensionistes
Una via de reducció d’impostos està vinculada a la discapacitat. Quan el contribuent té reconegut un grau igual o superior al 33%, o bé conviu amb familiars dependents, es poden aplicar reduccions específiques en la declaració.
Una altra de les maneres de reduir l'import que es paga en la declaració de la renda és la hipoteca inversa. Aquest és un producte financer pensat sobretot per a majors de 65 anys que són propietàries d’un habitatge. D'aquesta manera es poden obtenir diners utilitzant la casa com a garantia, però sense haver-la de vendre ni deixar de viure-hi.
Quan una persona gran obté ingressos a través d’aquest sistema, aquests imports poden quedar exempts de tributar a l’IRPF si es transformen en una renda vitalícia, amb un límit aproximat de 240.000 euros.
També hi ha avantatges fiscals relacionats amb les reformes per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. És a dir, si es fan obres destinades a reduir el consum energètic de la llar en què resideix el pensionista és possible deduir fins a un 20% de la despesa realitzada, amb un màxim de 5.000 euros.
A més, les aportacions a entitats sense ànim de lucre també generen beneficis fiscals, ja que les donacions permeten desgravar fins al 80% dels primers 150 euros aportats i un 35% de la quantitat restant.
Beneficis fiscals segons la comunitat autònoma
També és important saber que aquestes deduccions estatals s’hi sumen les que estableix cada comunitat autònoma. Això fa que la quantitat final d’impostos que paga un jubilat pugui variar de manera significativa segons el territori on resideixi.
En algunes regions, per exemple, es poden deduir determinades despeses vinculades a l’activitat física, a reformes de l’habitatge o a serveis relacionats amb el benestar de les persones grans. En altres casos, fins i tot hi ha deduccions específiques per a majors de 65 anys o per a pensionistes amb ingressos baixos. Per aquest motiu, conèixer aquestes opcions pot ser clau per evitar pagar més impostos dels necessaris.