Aquesta és la pensió mitjana de jubilació a Catalunya, un 4,4% més que l'any passat

Amb l'inici d'un nou any les pensions es revaloren, entre elles la de jubilació. Ara la Seguretat Social ha presentat les dades oficials i indica amb precisió on se situa la pensió de jubilació mitjana i la d'incapacitat temporal, entre altres.
La pensió mitjana de jubilació es va situar en 1.600,28 euros al febrer a Catalunya, un 4,4% més que l’any passat, quan va ser de 1.532,81 per als pensionistes de tots els règims. En total, es van abonar més d’1,2 milions de prestacions per jubilació durant el segon mes de l’any 2026.
El segon capítol més alt en la nòmina de pensions van ser les d’incapacitat temporal per a persones que estan de baixa a la feina amb 168.045 transferències de 1.370 euros de mitjana (+3,6%). Les prestacions per viudetat es van situar en 985,52 euros (+4%) i van ser les terceres més nombroses amb 94.762 pensionistes. Per últim, les pensions per orfandat van ser de 538,66 (+4,4%) de mitjana i les van rebre 49.864 persones i la de favors familiars de 889,61 (+4,2%) i en van ser destinataris 1.408 persones.
La Seguretat Social va destinar durant el febrer un total de 14.272,4 milions d’euros al pagament de la nòmina mensual de les pensions contributives a l'Estat, un 6,07% més que el mateix mes de 2025. Tres quartes parts de la nòmina correspon a les pensions de jubilació amb 10.451,3 milions d’euros, mentre que a les de viudetat s’ha destinat 2.275,8 milions i a les d’incapacitat temporal 1.322,9. Les d’orfandat van rebre 184,4 milions d’euros i les prestacions en favor de familiars 38,2 milions.
Les primeres dades del 2025 consoliden la tendència creixement sostingut de les jubilacions demorades mentre que baixa el número d’anticipades. Així doncs, durant el 2025 es van registrar 375.324 noves altes de pensions de jubilació, de les quals menys del 30% van ser anticipades (27,9%), cosa que suposa 12,1 punts percentuals menys que el 2019, abans de les reformes posades en marxa, quan representaven el 40% de les noves jubilacions. El 72,1% dels nous jubilats van accedir amb edat ordinària.
Durant el 2025, el 10,9% de les altes van correspondre a la modalitat de jubilació demorada, en front del 4,8% que suposaven el 2019.