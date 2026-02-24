Nexus invertirà 132 milions en el seu nou pla estratègic fins al 2030

El Grup Nexus Energia ha presentat aquest dimarts el seu nou pla estratègic fins al 2030, que preveu una inversió de 132 milions d’euros i té com a objectiu principal expandir-se per Europa. El director general de l’empresa, Miguel Fandiño, ha concretat que volen guanyar presència a Itàlia, França o Polònia, però també a altres països com el Brasil. La companyia preveu aconseguir aquest propòsit invertint en empreses comercialitzadores que ja existeixen a aquests països, i s’ha marcat un pressupost de 41 milions. Així mateix, vol més que duplicar els clients i crear una vuitantena de llocs de feina, majoritàriament a Espanya, fins a arribar als 330 treballadors. Amb tot, aspira a tenir uns beneficis abans d’impostos de 41,5 milions el 2030.\r\n