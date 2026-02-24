El Govern recepta a ERC assumir el «principi de realitat» per dilatar la gestió de l'IRPF

El Govern no preveu cap altre escenari que no sigui el de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, malgrat que el clima amb ERC s'hagi ennuvolat per les dificultats a l'hora de complir amb el compromís de recaptar l'IRPF. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu i consellera de Territori, ha receptat als republicans que assumeixin un "principi de realitat" a l'hora d'entendre que gestionar el principal impost que paga la ciutadania no serà una carpeta que es resolgui del tot "d'un dia per l'altre". Pel que fa al consorci d'inversions, que també és un dels elements rellevants per aplanar el camí dels comptes, la consellera ha indicat que s'hi continua "treballant".
Paneque ha indicat que els canals "continuen oberts" amb ERC, ja sigui per Rodalies o per habitatge. "El Govern interpreta que s'ha esgotat el temps per presentar els pressupostos, que voldríem aprovats el primer trimestre del 2026. No veiem que esperar porti a cap altre escenari. Exercim la nostra responsabilitat amb la mà estesa", ha remarcat la consellera de Territori, que ha indicat que els republicans tenen "la paraula del president" que els acords es compliran. Ara bé: hi ha coses que "no poden ser d'un dia per l'altre", com l'IRPF, perquè requereixen ampliar la plantilla de l'Agència Tributària de Catalunya. Hi ha traspassos, ha dit, que requereixen "anys" per materialitzar-se.
La paraula del president Salvador Illa, ha dit, és garantia suficient per confiar en què s'aconseguirà complir amb el compromís de la recaptació, perquè fins ara hi ha qüestions que s'han anat concretant. Ha posat com a exemples el traspàs de Rodalies, la posada en marxa de l'empresa mixta que l'ha de governar i també els avenços registrats en matèria del consorci d'inversions. Preguntada sobre si es plantegen anar a noves eleccions en cas que no hi hagi comptes, ha insistit en tot moment que no hi ha cap altre escenari que aprovar el projecte. "Responsabilitat del president, tota", ha remarcat la consellera de Territori. El PSC, l'any 2023, va aprovar amb ERC els últims comptes vigents.
"Catalunya no pot continuar esperant. Tenim un acord amb els Comuns i amb els principals agents econòmics i socials", ha remarcat Paneque, que ha indicat que no es contempla "cap altra possibilitat" que disposar de nous comptes. "No podíem esperar més, perquè el temps no era garantia. Tenim la mà estesa cap a ERC; la legislatura va arrencar amb acords de desplegament ampli i per això es necessiten pressupostos", ha ressaltat la portaveu del Govern, que ha demanat "reforçar" els serveis públics. Els comptes es validaran en una reunió extraordinària de l'executiu prevista per divendres. Si no es desencalla res, es presentarà el projecte sense els suports garantits.
Poques hores abans de la roda de premsa del Govern, Junqueras ha estat clar en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio: si no hi ha recaptació de l'IRPF, ERC presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos. El líder republicà ha advertit els socialistes que "no escalin el conflicte", i fins i tot ha recomanat a Illa que no convoqui eleccions, perquè podria perdre el poder i es podria encetar un cicle de repeticions electorals davant la dificultat per teixir majories. "Si vam aguantar quatre anys a la presó, no aguantarem quatre dies de pressió?", s'ha preguntat Junqueras, que ha insistit en la idea que estendran la mà per aprovar, si cal, suplements de crèdit de cara a una pròrroga.