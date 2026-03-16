El Departament d'Economia ha presentat aquest dilluns la liquidació del pressupost de 2025, amb una execució de 97% de la despesa prevista malgrat les complicacions que suposa treballar amb suplements de crèdit. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha detallat les dades amb missatges directes a ERC sobre la necessitat de tenir pressupostos, i amb l'advertència que si no hi ha comptes en vigor el 24 d'abril hi haurà tensions importants a la Generalitat per pagar les nòmines dels treballadors, especialment de cara al maig. Es pagaran, però caldrà limitar la despesa de les conselleries i deixar d'impulsar determinats projectes.
L'any passat, a aquestes alçades, el Govern ja havia aprovat un primer suplement de crèdit per tenir marge de despesa. Ara, la situació és que no hi ha pressupostos ni tampoc suplements. "Si això continua així tindrem dificultats per fer pagaments de nòmines i haurem de retenir diners dels departaments", ha dit Romero. Així doncs, si els pressupostos cauen aquest divendres caldrà activar urgentment els suplements de crèdit, que ERC ja ha dit que s'obre a negociar. En tot cas, el Govern insisteix que aquest no és l'escenari que hi ha sobre la taula i insisteixen -sense concretar el com- que l'horitzó és que comenci la tramitació parlamentària i hi hagi pressupostos el 24 d'abril.
Al juny "la situació es complica"
En l'inici de la setmana decisiva, Romero ha fet crides a la "responsabilitat" però no ha plantejat cap novetat per moure els republicans abans del debat a la totalitat que es farà divendres. La consellera ha insistit que els pressupostos són "necessaris" pel país i ha recordat que hi ha "marge" perquè els d'Oriol Junqueras hi incorporin les seves demandes. En aquest sentit, ha refredat la possibilitat de retirar el projecte de llei per donar marge de temps a la negociació, i també l'escenari d'aprovar els pressupostos al juny, perquè ja seria massa tard. "Si anem al juny la situació es complica", ha dit, perquè complicaria l'execució per part de les conselleries.
En aquesta situació, el Govern s'encomana a un canvi de posició d'ERC i es resisteix a mirar cap a Madrid, que evita fer els "gestos" que demanen els republicans per asseure's a negociar. "No podem parlar pel govern d'Espanya", ha dit Romero. La consellera s'agafa a l'acord de la comissió bilateral del juliol de 2025, on es posen les bases de la reforma del finançament i també es fa explícit el compromís de treballar per modificar les lleis necessàries per tal que la Generalitat pugui tenir més presència en la gestió dels impostos, començant per l'IRPF.
Pressupostos per fer front a la guerra
De moment, sí que hi ha hagut proposta de model de finançament i Economia està musculant l'Agència Tributària, però ni rastre de la reforma legislativa per habilitar Catalunya a gestionar l'impost sobre la renda. De fet, els missatge que arriben des d'Hisenda és que "no hi ha acord" perquè la Generalitat recapti l'IRPF i que no se cedirà el 100% d'aquest impost. Montero té a l'horitzó proper les eleccions a Andalusia, on es presenta com a candidata del PSOE, i interpreta que fer més cessions a Catalunya la desgastaria a les urnes.
Mentrestant, el Govern manté la pressió cap a ERC i la guerra a l'Iran és un element que també es posa sobre la taula. "Sense pressupostos és més complicat donar resposta a reptes com el conflicte a l'Orient Mitjà", ha dit Romero. Queden cinc dies per trobar el desllorigador i la setmana es presenta força carregada. Dimecres, el president Illa compareix al Parlament i dijous la ministra Montero ofereix un esmorzar informatiu, on previsiblement li preguntaran per l'IRPF. Sense canvis, ERC ho tindrà difícil per retirar l'esmena a la totalitat i els pressupostos del Govern descarrilaran divendres. "Em costa pensar que no tindrem pressupostos", ha assegurat Romero.
Bon nivell d'execució malgrat tot
La consellera ha detallat la liquidació del pressupost de 2025, però ho ha fet en una compareixença trufada de missatges sobre la importància de tenir els comptes renovats. El percentatge d'execució dels departaments és alt, d'un 97%, malgrat que s'ha treballat amb suplements de crèdit que sempre fan més difícil complir amb l'execució. EL dèficit s'ha tancat al 0,48%, lluny del 0,1 acordat, però contingut. "Es més complicat controlar el dèficit si no tenim pressupostos", ha recordat Romero. I també és important tenir comptes de cara a sortir als mercats a refinançar el deute, una decisió que encara no s'ha pres. "Tenir pressupostos és important per les empreses de rating", ha indicat.