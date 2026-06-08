Dos partits i dos expresidents: les grans absències al Congrés per la visita del Papa

El Congrés s'ha vestit avui de gala per rebre el Papa Lleó XIV, el primer pontífex que fa un discurs a la cambra baixa espanyola. Hi havia els càrrecs institucionals de més importància a l'Estat i també la majoria de partits polítics amb representació parlamentària. També convidats de rellevància com el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ara bé, hi ha hagut quatre grans absències per motius diferents: hi han faltat dos partits polítics i dos expresidents espanyols.
Han estat Podem i el BNG els dos partits que han decidit plantar el Papa en la seva visita al Congrés. Des de la formació galleguista s'assegura que no té sentit que el Congrés aculli un líder religiós, motiu pel qual no veuen necessari participar d'una sessió extraordinària per escoltar el discurs de Lleó XIV. El partit morat va una mica més enllà i també critica que el pontífex és "còmplice" dels abusos de l'Església catòlica. Els partits catalans, ERC i Junts, i els bascos, PNB i Bildu, sí que han participat de la rebuda del Papa.
Per altra banda, el Congrés també ha convidat els quatre expresidents espanyols que encara són vius. Ara bé, finalment només hi han assistit els dos del PP, que són José María Aznar i Mariano Rajoy. José Luís Rodríguez Zapatero ja va anunciar que no participaria en cap acte de la visita papal perquè vol centrar-se en la seva defensa en el cas Plus Ultra pel qual es troba imputat. Felipe González tampoc participa en l'acte, si bé va estar present en altres celebrats el cap de setmana.
El Papa, contra la polarització
En el seu discurs al Congrés, el papa Lleó XIV ha afirmat que “la pluralitat política no hauria de generar la desqualificació permanent de l’adversari. En una convivència madura, el conflicte pot convertir-se en un camí cap a la pau”. Ho ha dit en un històric discurs, el primer que fa un pontífex en el parlament espanyol, un dels plats forts del seu viatge a l'estat espanyol. Ha estat la seva intervenció més explícitament política des que va aterrar a l’estat espanyol, dissabte passat.
El pontífex ha proclamat que el món travessa una profunda crisi espiritual i social. Ha defensat el bé comú i la pau com a valor essencial en les relacions internacionals. “Tota guerra és una dolorosa derrota de la capacitat de negociar”, ha dit, assenyalant que les armes “poden generar un silenci temporal, però mai edifiquen una autèntica pau”. El Papa ha mostrat la preocupació per l’aposta d’Europa pel rearmament: “La veritable seguretat prové de la justícia i el dret internacional, posant la vida dels pobles per damunt dels interessos que es beneficien de les guerres”.