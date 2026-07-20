Cubarsí, el guardià de la senyera a la celebració del Mundial

Amb cada títol de la selecció espanyola, els jugadors despleguen un còctel de banderes i la celebració del Mundial no ha estat una excepció. Borja Iglesias ha lluït la de Galícia, Gavi, l'andalusa; Yeremi Pino, la de les Canàries... I el guardià de la senyera ha estat el millor jugador jove del torneig: Pau Cubarsí.
Tot i que Catalunya ha aportat diversos jugadors a "la Roja" aquesta Copa del Món, només el central d'Estanyol ha decidit lluir la bandera catalana. Dani Olmo, per exemple, ha optat per la bandera de Terrassa, mentre que la resta no han tret cap bandera.
Tot plegat, després de l'entrega de premis en què ha guanyat el guardó que el reconeix com el millor jugador jove i després d'aixecar el trofeu de la mà del president dels Estats Units, Donald Trump. Els jugadors de la selecció espanyola s'han reunit al mig del camp amb el trofeu al cercle central i han protagonitzat la tradicional rotllana. Allà, Cubarsí ha saltat amb els companys amb la senyera lligada a la cintura.
La nova fornada de la Masia toca el cel amb "la Roja"
Més enllà de les banderes, sembla indiscutible que hi ha una relació de causalitat entre la producció de la Masia i els èxits de la selecció espanyola. La generació d'estrelles blaugranes formada per Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets i companyia va ser clau per aconseguir el Mundial i les dues Eurocopes entre el 2008 i el 2012. Mentrestant, el Barça dominava al futbol de clubs, en plena era Guardiola i aixecant dues Lligues de Campions. Ara, la nova fornada de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Eric i Dani Olmo, sumada a Pedri, Ferran Torres i Joan Garcia, ha tornat a ser determinant. El Barça ha tornat a ser el club amb més aportacions a la plantilla i ara només queda que aquests jugadors repeteixin les gestes dels predecessors a la Champions.