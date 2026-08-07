Guardiola confessa per què va deixar d'entrenar: «No trobo a faltar el futbol»

Pep Guardiola ho ha guanyat tot al món del futbol. Amb una llarga carrera a les espatlles, primer com a jugador i després com a entrenador, Guardiola ha decidit parar i fer un pas al costat. Fins i tot ha rebut ofertes per entrenar a la selecció italiana, però el de Sampedor no ha dubtat ni un segon en acceptar-ho. La decisió és ferma. Fins ara, però, es desconeixien els motius pels quals Guardiola ha penjat la pissarra.
En una entrevista al pòdcast de la plataforma OKX, Guardiola confessa alguns dels motius que l'han fet prendre aquesta decisió: "El meu pare té 95 anys i vull passar més temps amb ell, amb les meves germanes i amb el meu germà. Tota la meva vida ha estat lligada al futbol fins al punt de dubtar si podia fer alguna cosa més que no fos jugar o entrenar. Ara intento gaudir d’altres coses, però encara m’hi he d’acostumar”.
Després d'una vida estretament lligada al terreny de joc el més lògic és pensar que ho trobarà a faltar. La resposta, però, sorprèn, ja que Guardiola ho nega rotundament: "Cada dia, quan em llevo, em pregunto si ho enyoro, però fins ara la resposta sempre ha sigut no". En aquesta mateixa entrevista, el tècnic de Sampedor també detalla que, a banda de la voluntat de passar més temps amb la família, un dels motius que l'ha dut a deixar d'entrenar és l'esgotament físic. "Estimo la meva feina, però arriba un moment que no tens l’energia necessària per continuar, i aleshores vaig decidir fer una pausa”, afegeix.
Tornarà a entrenar?
Guardiola ho ha guanyat tot al futbol, primer amb el Barça, després amb el Bayern Múnich i, per últim, amb el Manchester City. S'ha convertit en el segon tècnic amb més títols del món -41, en total-, tot i que assegura que no li dona importància. Ara ha decidit deixar d'entrenar i, de moment, no contempla tornar al futbol de primer nivell, però Guardiola tampoc ha tancat la porta taxhativament. Així doncs, podria ser que, d'aquí a uns anys, tornés un cop més a entrenar.