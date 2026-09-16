Pluja de gols al Camp Nou (7-2) en un inici de temporada històric

Rècord històric. El Barça encadena set victòries consecutives des de l'inici de la temporada per primer cop en la història. Després de guanyar 7 a 2 el Racing de Santander, els blaugrana continuen líders de la Lliga, amb tres punts d'avantatge sobre el Madrid.
Tot just començat, el partit s'ha vist impactat -si bé no interromput ni cancel·lat- per l'Es-Alert que Protecció Civil ha enviat a les comarques del Barcelonès i el Maresme per informar dels forts aiguats que estaven caient a Barcelona. Al minut 8, ha sigut Cancelo qui ha estrenat el marcador d'aquest dimecres al vespre, el seu primer gol de la temporada. Tot seguit, al minut 24, el penal de Raphinha després d'una falta ha anotat el segon gol.
La primera part ha continuat amb un inesperat gol de Maguette del Racing, que no ha impedit als blaugrana continuar amb la seva golejada. Abans de marxar als vestidors, els del Barça han marcat dos gols més, un altre de Cancelo (minut 36) i un altre de Raphinha (minut 42), que els ha permès tancar la primera part amb un 4-1.
El triplet de Raphinha
A la segona part, ha arribat el segon gol del Racing, que ha marcat Iker Luque. Ràpidament, però, el Barça ha tornat a atacar i Raphinha ha fet el triplet en un penal a favor. Després d'alguns canvis a l'onze blaugrana, Gabriel Jesus ha anotat el sisè al minut 78, deixant els de Santander lluny de qualsevol possible remuntada.
Però encara faltava el de Lamine. Per fi, un minut abans del 90, Lamine Yamal ha marcat l'últim dels set gols que el Barça ha aconseguit colar al Racing. Una autèntica pluja de gols al Camp Nou que ha portat el Barça a fer història i immortalitzar el millor inici de temporada de la història.