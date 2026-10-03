De migrar des de Gàmbia a ser campió d'Espanya amb el guiatge de l'entrenador: «El gimnàs és casa meva»

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Muhamed Conteh no li agraden les càmeres i els micròfons. S'esforça per projectar la veu i no abaixar la mirada, però les paraules pesen i les dificultats amb l'idioma no ajuden. Prefereix estar al ring, on té un rècord de 8 victòries i 5 KO en 8 combats. Ara que ha guanyat el Campionat de Catalunya, el Campionat d'Espanya i la Copa d'Espanya amateurs de Muay Thai, li han dissenyat una ruta mediàtica per promocionar el macroesdeveniment que reuneix les Copes d'Espanya de Muay Thay i K1 i la Kickboxing Stars League el primer cap de setmana d'octubre a la seva ciutat, Malgrat de Mar. "Mai havia fet una entrevista, però amb l'Alex em sento més còmode", admet a Nació.
Alex Baena, excampió d'Europa de Muay Thai en categoria professional i actual seleccionador català, és el seu preparador i també qui li va obrir les portes de la integració a Catalunya. El Muhamed va arribar des de Gàmbia el novembre del 2020 per viure amb el pare, que havia fet el viatge uns anys abans. Amb 14 anys, en plena postpandèmia de la Covid, sense entendre el català i el castellà i sense referències en una societat tan diferent de la que havia deixat enrere juntament amb gran part de la família, l' Associació de Formació Esportiva Malgrat i el gimnàs Top King Training Center es van convertir en un espai segur.
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El gimnàs és casa meva", assegura. El va descobrir gràcies al seu tiet, que també és un apassionat dels esports de contacte, i ràpidament s'hi va enamorar. Una sola classe de prova va ser suficient perquè es fes soci i va començar a passar-hi cada tarda després de l'institut. "Tancava el gimnàs amb mi cada dia", recorda Baena.
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En aquell primer moment, l'esport era un passatemps i no implicava cap objectiu professional. Amb el pas dels entrenaments, però, el Muhamed va mostrar una
millora notable i van decidir fer el salt a la preparació competitiva. " Mai li vaig plantejar. Va passar de manera natural i progressiva", explica Baena, tot i que és un gran formador de talents i ha entrenat a cinc campions del món i set campions d'Europa, molts dels quals són referents per al Muhamed.
El gimnàs, una font de referents i valors
El Top King Training Center compta amb gairebé 200 socis i més de la meitat són esportistes, entre els quals hi ha
figures destacades del circuit internacional. A més, aproximadament el 40% provenen de famílies en situació de vulnerabilitat que es beneficien dels recursos de l'AFE Malgrat per accedir a cursos formatius, material esportiu i finançament de competicions. El Muhamed, per exemple, començarà a fer classes de castellà en un programa dels serveis socials.
Però més enllà dels recursos materials, el gimnàs és una
font de referents vitals. El Muhamed es fixa especialment en Khyzer Hayat, que va arribar amb 7 anys del Pakistan i avui és triple campió del món de Muay Thai i també policia. "El veig entrenar i deixar-se la pell. És un exemple per a mi", explica. Treballen barrejats amb la resta i qui no segueixi els esports de contacte no sabria diferenciar-los dels alumnes amateurs. " Es queden els últims a recollir i són els primers a oferir-se voluntaris cada vegada que necessito mans per organitzar qualsevol esdeveniment", celebra Baena. Un dels objectius del Muhamed és arribar a ser el referent d'altres esportistes més joves i ja té un primer aspirant: el seu germà petit, que acaba d'arribar des de Gàmbia i ja s'ha unit al Top King Training Center.
Muhamed Conteh, durant l'entrenament
Andreu Adrover
A partir d'aquests referents, al gimnàs es genera una
dinàmica de transmissió de valors més efectiva que qualsevol sermó i amb què Baena aspira a formar generacions perquè es puguin desenvolupar de la millor manera dins i fora del ring: "Després de 40 anys al gimnàs, soc plenament conscient dels beneficis de les arts marcials en l'etapa de formació i del seu potencial per transmetre valors com la cordialitat, la humilitat, l'esforç i el treball en equip que puguin aplicar a la vida fora d'aquí", defensa.
Superar la barrera lingüística: un repte afegit
El Top King Training Center
és un fil connector de molts joves amb la societat catalana, perquè uneix esportistes nascuts al país amb altres d'arreu. La cultura té un impacte directe en el dia a dia del gimnàs i en la competició. El Mohamed és musulmà i, quan va a campionats, ha d' adaptar els entrenaments als horaris de pregària i ha de demanar a l'organització que li proporcioni menús halal. Però el principal repte és lingüístic.
Amb els cursos de què disposen i la relació amb els companys catalanoparlants i castellanoparlants, el Mohamed ha anat aprenent els idiomes i, tot i que encara té dificultats per expressar-se, cada vegada s'hi sent més còmode. La dificultat augmenta amb la
comunicació amb l'entrenador durant els combats. "Hem creat el nostre llenguatge propi", expliquen. En l'atmosfera del pavelló, entre els crits i el soroll de les patades, amb el casc i l'espetec del ring, l'Alex se centra a transmetre ordres clares, concises i sempre en positiu. "No poden ser ordre de més de dues o tres paraules. Fins i tot durant el minut de descans", explica l'Alex.
Álex Baena, al gimnàs
Andreu Adrover
Ara, amb 19 anys i una carrera esportiva molt prometedora al davant, el Muhamed vol continuar creixent i mira al futur amb l'ambició de seguir els passos dels referents del gimnàs. "
Vull arribar molt lluny i no em rendiré", diu, i ho farà amb l'AFE Malgrat de Mar i el Top King Training Center. A casa seva.