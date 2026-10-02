Centenars de persones reclamen una vaga general per l’habitatge després de la caiguda dels decrets

Centenars de persones s’han concentrat aquest divendres a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar una vaga general per l’habitatge després que el Congrés dels Diputats hagi derogat els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. L’assemblea oberta, celebrada al costat de l’acampada que es manté des de fa quatre dies, ha servit per debatre sobre com organitzar l’aturada i ha acabat amb una votació a mà alçada favorable per començar a preparar-la després de fer una crida a participar en les mobilitzacions convocades aquest cap de setmana.
L’assemblea ha comptat amb la participació de representants de moviments pel dret a l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha qualificat de "desbordant" la votació i ha assegurat que "tothom ha dit que cal una vaga general per l’habitatge": "Avui hem vist com el Congrés donava l’esquena, però alhora com la ciutadania hi és i sempre respon", ha afirmat.
Aragonès també ha demanat als centres educatius, comitès d’empresa, centres de treball i universitats que comencin a preparar l’aturada i, tot i que no s'ha fixat una data concreta per a la vaga, alguns participants han plantejat que es pugui fer abans que acabi l’any. Aragonès ha defensat mantenir una "mobilització contínua" i ha apuntat que, si les assemblees que s’estan fent arreu de l’Estat mantenen una participació similar, la vaga general podria arribar aviat.
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ja havia plantejat abans de l’assemblea que l’aturada es pogués convocar d’aquí a dos mesos. Segons ha explicat, el sindicat ja s’ha reunit amb CCOO i UGT i cap de les dues organitzacions ha descartat participar en l’organització de la vaga. Arcarazo ha defensat que cal convertir "aquesta espurna" en "una onada massiva de mobilització constant" que culmini amb una vaga general.
"Cal anar molt més enllà"
Els convocants han criticat durament la votació al Congrés i han considerat que els diputats no han estat capaços d’aprovar ni tan sols una proposta que, segons el moviment, era "de mínims". Aragonès ha reclamat una resposta als partits i ha defensat que ara cal "anar molt més enllà".
Entre les reivindicacions que ha situat sobre la taula hi ha abaixar el preu dels lloguers, aconseguir contractes indefinits, retirar habitatges dels fons voltor i posar-los al servei de la ciutadania i acabar amb l’especulació. El portaveu ha assenyalat que els processos electorals que puguin decidir els partits no haurien d’alterar el calendari del moviment per l’habitatge: "Els polítics ja ho hem vist, que facin els seus processos i que facin les seves coses amb les institucions".