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El Sindicat de Llogateres de Madrid titlla de «circ» la derogació dels decrets d’habitatge

Societat

  • Manifestants davant el Congrés dels Diputats aquest divendres -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:28
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:29

El Sindicat de Llogateres de Madrid ha titllat de "circ" que el Congrés hagi tombat aquest divendres els dos decrets d’habitatge i ha insistit que la vaga general és l’única via per canalitzar el clam dels carrers. La portaveu Valeria Raku ha acusat PP, Junts i Vox de votar contra els seus propis votants i ha afirmat que el Congrés està "segrestat per rendistes, especuladors inversors estrangers i fons voltors".

L’organització manté l’acampada de la Puerta del Sol, on hi ha instal·lades més de 300 tendes des de fa una setmana. Raku ha assegurat que aquesta tarda es reuniran amb diferents sindicats per decidir els pròxims passos i ha advertit que, si no hi ha "polítics valents que governin per la gent", "s’ha acabat el seu temps". Una altra portaveu, Alícia del Río, ha assenyalat que el moviment no contempla encara cap data concreta per a la vaga.

Les portaveus també han criticat els partits d’esquerra, que consideren "totalment incapaços" d’avançar en drets i protegir la població. Centenars de manifestants convocats pel sindicat s’han concentrat davant del Congrés durant la votació i, després de conèixer el resultat, han tornat a la Puerta del Sol, on han reclamat novament la convocatòria d’una vaga general.

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