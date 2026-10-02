Rufián desitja l'«ostracisme polític» de Junts: «No vull gent que es dedica a putejar el meu poble»

Gabriel Rufián ha comandat l'allau de crítiques que li ha caigut a Junts al Congrés pel "no" als decrets en habitatge. El cap de files d'ERC a Madrid ha dit que s'esforçara en el temps que li quedi en política perquè els de Carles Puigdemont acabin en "l'ostracisme polític". "Treballaré perquè el meu partit mai torni a pactar amb vostès i perquè no comptin per a res a Catalunya, perquè no vull gent que es dedica a putejar el meu poble", ha sentenciat. De Míriam Nogueras ha dit que és una "mala política" i li ha demanat que canvii de referent: "Deixi d'imitar la salvatge de Sílvia Orriols i torni al pujolisme", ha afegit.
El dirigent republicà ha tornat a fer una escenificació abans de començar la intervenció. Ha tret un bitllet de cinquanta euros dient que "aquesta és l'estelada de Junts que avui comparteixen amb PP i Vox". I després ha tret les claus de casa seva per afegir que "el debat és aquí o aquí", en referència als dos elements que ha situat sobre el faristol, i que s'han mantingut durant tota la intervenció. Rufián ha considerat que és "objectivament denunciable" que els set diputats de Junts tenen "interessos particulars" en habitatge que estan afectant milers de persones.
"És mentida que defensen els petits propietaris", ha dit, considerant que només defensen unes 40.000 persones a Catalunya. És aquí on Rufián ha demanat un partit conservador català que "no estigui al servei dels de dalt": "Nogueras creu que fent d'Ayuso li anirà bé, però han fet una passada de frenada històrica", ha dit. El dirigent republicà ha dit que la líder de Junts a Madrid és "una mala política" i que imitant Orriols "no tindrà cabuda" a Catalunya. "Visca Catalunya lliure de vostès, perquè m'esforçaré molt perquè acabin en l'ostracisme polític i deixin de putejar el meu poble", ha conclòs.
Nogueras s'ofereix a treballar una nova proposta
Al seu torn, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha defensat el "no" al decret d'habitatge per "evitar un empitjorament" de la crisi residencial. "Tenim la responsabilitat de dir la veritat", ha assegurat davant el ple del Congrés, i ha avisat: "Només cal llegir el text per saber que els especuladors podran seguir comprant i no es frenaran els desnonaments". A banda, Nogueras ha exigit a l'executiu espanyol que retiri el decret i "s'assegui a treballar" a partir de les propostes dels de Puigdemont. "Treballem a porta tancada, sense pensar en titulars", ha receptat.
"Enmig de tot aquest soroll, existeix la veritat", ha dit Nogueras, que ha acusat Pedro Sánchez i Salvador Illa d'"alimentar la mentida i una falsa esperança" sobre la crisi de l'habitatge. "Estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat", ha reiterat. Nogueras també s'ha dirigit a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per advertir-la que, a parer seu, "cap jurista signaria" els dos decrets que l'executiu sotmet a votació al Congrés. Pels de Puigdemont, els textos "provocaran l'efecte contrari del que pretenen" i "trobar habitatge serà cada dia més complicat".
Així, Nogueras ha afirmat que Junts "no té por del xantatge ideològic dels extrems", situació que, per a Junts, ha "arrossegat" el govern espanyol i els seus socis parlamentaris "a acceptar un camí que allunya el consens" sobre habitatge. "Si ens deixéssim endur per tot aquest xantatge, molts ciutadans de Catalunya perdrien la fe, si és que encara els en queda, cap als servidors públics", ha etzibat la líder parlamentària. Finalment, Nogueras ha subratllat que Junts "no busca la derrota de ningú", sinó la "solució" a la crisi residencial. De fet, ha instat l'executiu de Sánchez a "decidir si la volen o no".