ERC inclou la governança catalana del Consorci de la Zona Franca a la condonació del FLA

ERC ha impulsat una esmena inclosa a la tramitació de la llei de la condonació del deute del FLA per traspassar a Catalunya el Consorci de la Zona Franca. En un comunicat, els republicans han explicat que volen garantir "una governança liderada per les institucions catalanes" en aquest node-industrial logístic. ERC ha pactat aquest moviment amb el PSOE i Sumar, i es podria complir, així, un dels acords inclosos a l'acord de pressupostos perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin "un paper determinant i majoritari" en la governança del consorci. L'esmena s'inclourà a la tramitació de la llei de condonació del deute del FLA. La condonació pactada preveu reduir en més de 17.000 milions d'euros el deute de la Generalitat.\r\n