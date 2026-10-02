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ERC inclou la governança catalana del Consorci de la Zona Franca a la condonació del FLA

Política

  • La seu central del Consorci de la Zona Franca -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 11:08

ERC ha impulsat una esmena inclosa a la tramitació de la llei de la condonació del deute del FLA per traspassar a Catalunya el Consorci de la Zona Franca. En un comunicat, els republicans han explicat que volen garantir "una governança liderada per les institucions catalanes" en aquest node-industrial logístic. ERC ha pactat aquest moviment amb el PSOE i Sumar, i es podria complir, així, un dels acords inclosos a l'acord de pressupostos perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin "un paper determinant i majoritari" en la governança del consorci. L'esmena s'inclourà a la tramitació de la llei de condonació del deute del FLA. La condonació pactada preveu reduir en més de 17.000 milions d'euros el deute de la Generalitat.

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