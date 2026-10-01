El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a insistir aquest dijous en la necessitat de “construir grans consensos més enllà de la política” per afrontar els reptes de futur. En el novè aniversari de l’1-O, Junqueras ha afegit que aquests consensos han de servir per “compensar” les mancances democràtiques de l’Estat que es van fer evidents durant el referèndum del 2017. “Necessitem desesperadament construir-los per compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques”, ha afegit durant una conferència a Llinars del Vallès. Aquí, el líder republicà ha assenyalat que només des de la unió es podran aconseguir les competències i eines necessàries per “alliberar-nos d’un estat que no ens deixa anar”.\r\n\r\n\r\n\r\nNecessitem alliberar-nos d’un estat que no ens vol deixar anar. L’1 d’octubre de 2017 ho va deixar clar: brutalitat policial, presó i exili.\r\n\r\nDavant les seves eines no democràtiques, no renunciarem als nostres objectius. Necessitem construir grans majories. La nostra resposta… pic.twitter.com/j9l4O7kuEQ\r\n— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 1, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n