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Junqueras fa una crida a «construir grans consensos» amb motiu del novè aniversari de l'1-O

Política

  • Oriol Junqueras, durant la conferència a Llinars del Vallès -

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Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 22:06

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tornat a insistir aquest dijous en la necessitat de “construir grans consensos més enllà de la política” per afrontar els reptes de futur. En el novè aniversari de l’1-O, Junqueras ha afegit que aquests consensos han de servir per “compensar” les mancances democràtiques de l’Estat que es van fer evidents durant el referèndum del 2017. “Necessitem desesperadament construir-los per compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques”, ha afegit durant una conferència a Llinars del Vallès. Aquí, el líder republicà ha assenyalat que només des de la unió es podran aconseguir les competències i eines necessàries per “alliberar-nos d’un estat que no ens deixa anar”.

 

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