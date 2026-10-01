Protecció Civil envia un segon ES-alert després del primer embat de les pluges

Protecció Civil enviarà un nou ES-alert a totes les comarques afectades per les pluges, que colpegen amb especial intensitat a les Terres de l'Ebre, malgrat que el punt més àlgid s'espera a partir de mitjanit. Així ho ha anunciat aquest dijous al vespre la consellera d'Interior, Núria Parlon, que apunta que aquesta nova alerta és complementària a la que ja s'ha enviat al llarg del dia d'avui perquè s'enfoca a les previsions de pluja de l'endemà al matí. L'episodi es preveu que s'allargui fins divendres a les dues del migdia.
En concret, la previsió s'allarga al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Montsià. Aquests municipis es troben en un nivell cinc de sis, però també hi ha altres comarques amb nivells menors. La consellera Parlon recorda que cal seguir la informació dels canals oficials i a les alertes per prevenir incidents i situacions de risc a causa de la pluja. El mateix passa amb la mobilitat, on recorden que és preferible no fer servir el cotxe en moments en què la pluja colpeja amb força.
El Meteocat ha emès un avís de 5 sobre 6 per intensitat de pluja en 30 minuts a partir de la mitjanit en aquestes quatre comarques i també a la Terra Alta, però en aquest últim cas no s’allargarà tant. La consellera d’Interior ha demanat a la ciutadania “màxima precaució i prudència” davant d’aquest episodi i estar “amatents” a les alertes, ja que es poden acumular més de 200 litres en aquesta zona.
Un ferit lleu en les primeres hores del temporal
Les primeres hores del temporal s'han produït sense incidents destacables. Una persona ha hagut de ser traslladada a un centre hospitalari aquest dijous arran de l'episodi de pluges que afecta bona part de Catalunya, especialment la meitat sud. Segons ha informat Protecció Civil, la persona presentava lesions de caràcter menys greu.
La mateixa font ha indicat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut tretze alertes amb un total de dotze persones afectades. Les alertes s'han generat des de les regions sanitàries del Camp de Tarragona, el Penedès i l'àrea metropolitana sud. Protecció Civil manté activat el pla d'emergències per inundacions Inuncat en fase d'alerta.