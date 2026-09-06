Catalunya encadena tres dies amb els termòmetres per sobre els 40 graus

La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40ºC a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també es deixa notar amb força en bona part del centre del país.
A les 15.30 hores, d'acord amb les dades més recents del Meteocat, sobresurten els 42,5ºC de Vinebre, els 40,8ºC de Torroja del Priorat i del pantà de Riba-roja, els 40,6ºC del Masroig, els 40,5ºC d'Ascó o els 40,4ºC de Cardona, segons les xifres de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les cinc comarques amb el risc més alt per calor intensa. Les temperatures excepcionalment altes es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
Una situació excepcional
Divendres va ser el primer dia amb les màximes disparades i es van assolir els 42,5ºC a Vinebre (Ribera d'Ebre), amb rècord de calor al setembre en 77 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades, sobretot a l'interior. Van sobresortir registres com els 41,9ºC del Masroig, els 40,1ºC d'Aldover, els 39,8ºC d'Alcarràs, els 39,6ºC de Sant Salvador de Guardiola o els 39,3ºC de Batea.
L'endemà, dissabte, es va repetir la jugada amb una màxima absoluta de 41,2ºC a Alcarràs (Segrià) i rècord de calor al setembre en 64 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades (en molts casos superant la plusmarca de feia 24 hores). Van destacar els 40,8ºC de Sant Romà d'Abella, els 39,7ºC d'Horta de Sant Joan, els 39,6ºC de Castellnou de Seana o els 39,5ºC compartits per Vallfogona de Balaguer i el Canós. És el 23è dia de l'any en què se supera el llindar dels quaranta graus, set més que en tot l'any passat.