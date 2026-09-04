Excepcional: Catalunya supera els 40 graus també al setembre

Fa no massa anys arribar a 40 graus era excepcional, però aquest estiu ha esdevingut habitual. De fet, ha passat en 20 dels 92 de l’estació més càlida. Però la rematada final ha estat arribar a temperatures extremes també el mes de setembre. De fet, el Meteocat només havia registrat valors superiors a la quarantena una ocasió i va ser just fa deu anys. Una nova “fita” en aquest 2026 que ja apunta com el més càlid de la història a Catalunya.
Valors extrems al setembre
El 2016 va ser un any curiós. La calorada més forta de l’estiu no es va produir fins a l’inici de la tardor climàtica. En aquest sentit, el dia 4 va ser l’únic de l’any en què es van superar els 40 graus: 41,6 a Vinebre i 40,0 al Masroig, al Priorat.
Just deu anys després, curiositats de l’estadística, Catalunya arriba al llindar de la quarantena en un mes de setembre. Ara bé, les circumstàncies són totalment diferents. Les calorades s’han succeït des de finals de maig quan Vinebre va arribar a 39,5 ºC.
La quarantena ja es va assolir quatre dies per Sant Joan amb la primera onada de calor de l’estiu. Juliol aquest llindar es va superar 10 vegades -el rècord històric en un sol mes- mentre que a l’agost van ser sis més.
Ara, per segona vegada, també s'hi arriba en un mes de setembre. Ho ha fet, de moment, en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Ebre i el Segrià. Com és habitual, el valor més extrem s'ha registrat a Vinebre amb 41,8 graus. Es tracta, a més, el rècord absolut a Catalunya un mes de setembre.
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 41,8 ºC
- Benissanet (Ribera d'Ebre): 41,4 ºC
- Torroja del Priorat (Priorat): 41,1 ºC
- el Masroig (Priorat): 40,3 ºC
- Seròs (Segrià): 40,3 ºC
- Aldover (Baix Ebre): 40,1 ºC
Els pronòstics apunten a tres o quatre dies de valors extrems -el Meteocat ha advertit que es poden produir les condicions perquè es consideri onada de calor- a la pràctica totalita de Catalunya. De fet, tant ahir com avui ja s'han batut desenes de rècords locals en setembre.
Un estiu extrem
Aquesta calorada a inicis de setembre -que tot apunta que en major o menor grau es pot allargar fins a la Diada- arriba després que s’hagi tancat l’estiu més càlid mai registrat a Catalunya.
Més enllà del rècord de jornades per sobre dels 40 ºC, destaca el de nits tòrrides -un total de 60- i, sobretot, una anomalia global de 3,3 graus respecte a la mitjana 1990-2020, període que ja té en compte l’efecte del canvi climàtic.